Во время 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем Тегеран нанес ракетные удары по пяти стратегическим военным объектам на территории Израиля. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, ссылаясь на радарные спутниковые данные, полученные от ученых Университета Орегона (США).

По этим данным, шесть иранских ракет попали по ранее не раскрытым объектам на севере, юге и в центре Израиля. Среди целей — крупная авиабаза, логистическая база и центр сбора разведывательной информации. Газета также утверждает, что еще 36 ракет смогли пробить израильскую систему ПВО.

Армия Израиля отказалась комментировать эти сведения. Представитель израильских вооруженных сил заявил лишь, что «все соответствующие подразделения сохраняли функциональность на протяжении всей операции».

Израильские журналисты также сообщали о нераскрытых попаданиях. В частности, репортер «13 канала» Равив Друкер заявил о «множестве» ударов, «о которых мы до сих пор не сообщаем».

Источник в Иране объяснил, что для дезориентации израильской ПВО использовалась комбинированная атака с применением беспилотников и ракет.

«Основная цель запуска дронов — занять израильские системы. Многие из них перехватываются еще в воздухе, но создают путаницу», — сообщил собеседник издания.

Вооруженный конфликт между Ираном и Израилем длился с 13 по 24 июня. Он начался с серии израильских авиаударов по территории Ирана, после чего Тегеран ответил массированным ракетным ударом. С обеих сторон были зафиксированы потери среди военных и гражданского населения.

В ночь на 22 июня к конфликту подключились Соединенные Штаты. После этого иранские силы нанесли удар по американской военной базе в Катаре.

Официальный Тель-Авив объяснил начало боевых действий необходимостью предотвратить якобы близкое создание ядерного оружия в Иране. В Тегеране такие обвинения отвергли и подчеркнули, что ядерная программа страны имеет исключительно мирный характер.