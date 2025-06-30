В результате ударов Ирана по Израилю были разрушены более 31 тысячи зданий и около 4 тысяч транспортных средств, сообщает иранский портал Defa News. Эти данные отражают масштаб разрушений, вызванных 12-дневной войной, начавшейся с израильской атаки на ядерные объекты Ирана, утверждает издание. Однако официального подтверждения этих разрушений ни со стороны Тель-Авива, ни от его союзников не было.

Военные Израиля утверждают, что Иран за 12 дней запустил около 550 баллистических ракет и около тысячи дронов. Примерно 90% ракет были перехвачены совместными усилиями Израиля и США, утверждают в Тель-Авиве.

Тем не менее, по меньшей мере 31 ракета достигла критически важных объектов: НПЗ в Хайфе, электростанции на юге и университета Вайцмана в центре страны. Один беспилотник попал в жилой дом в Беэр-Шеве, пострадавших не было. Еще одна ракета поразила здание больницы «‎Сорока»‎ на юге Израиля, где лечились израильские военные.

Тель-Авив намеренно скрывал данные о точных местах попадания ракет, чтобы не давать иранским военным информацию о местонахождении израильских систем ПВО. Также скрывались данные о попадании в военные объекты, а местных жителей законодательно обязали не публиковать в соцсетях фото последствий ударов.

Жертвы среди гражданского населения стали значительными: в результате иранских ударов в Израиле погибли 28 человек, более 3 тыс. получили ранения. Около 9 тыс. израильтян были вынуждены покинуть свои дома. В Иране от израильских обстрелов погибли более 610 иранцев, сообщили в Минздраве страны.

Израильские власти заявляют, что почти две трети иранских пусковых установок были уничтожены, а ядерная программа отброшена на несколько лет. Были поражены десятки объектов, включая Натанз, Исфахан и Фордо. Израиль также сообщил о том, что убил 15 ведущих иранских ученых-ядерщиков.

Конфликт начался с того, что 13 июня Израиль нанес внезапный удар по ядерной инфраструктуре Ирана. На следующий день Тегеран ответил сотнями ракет и дронов. 22 июня в конфликт вмешались США, нанеся удары по иранским ядерным объектам. В ответ Иран обстрелял крупнейшую американскую авиабазу в Катаре — Аль-Удейд. Несмотря на атаку, США сообщили об отсутствии жертв и значительного ущерба.

Перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, вступило в силу 24 июня. Однако уже через несколько часов Иран выпустил по Израилю еще две баллистические ракеты. Израильская система ПВО их перехватила и в ответ атаковала иранский радар к северу от Тегерана. После этого боевые действия прекратились.