Согласно данным Сирийской сети по правам человека (SNHR), с 13 по 20 июля в южной провинции Эс-Сувейда в результате вооруженного конфликта между бедуинскими арабскими союзами и друзскими группами погибли 426 человек. Среди жертв — 7 детей, 10 женщин, 6 медицинских работников и 2 сотрудника СМИ.

В предыдущем отчете организации зафиксированы 321 погибший и более 436 раненых за первые пять дней боев. SNHR подчеркивает, что реальные потери могут быть значительно выше.

Конфликт вспыхнул 13 июля после столкновений между бедуинскими формированиями и вооруженными группами друзов. Попытка вмешательства сирийских сил безопасности привела к их попаданию в засаду.

Несмотря на последовавшее объявление о режиме прекращения огня, боевики, связанные с друзским лидером Хикматом аль-Хиджри, нарушили договоренности. Это привело к возобновлению насилия в отношении бедуинских общин, включая изгнания и внесудебные казни.

16 июля армия Израиля нанесла удары по резиденции президента Сирии, зданию Генерального штаба и Министерства обороны в Дамаске. 19 июля сирийские власти вновь ввели силы безопасности в Эс-Сувейду.

Правозащитники сообщают о многочисленных жертвах как среди воюющих сторон, так и среди мирного населения. В SNHR предполагают, что ситуация на месте остается нестабильной, а точное число погибших может быть существенно выше зафиксированных цифр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в попытках сорвать достигнутое в Сирии перемирие. По его словам, одна из друзских группировок действует в интересах еврейского государства. Вместе с тем глава государства отметил, что, несмотря на хрупкость ситуации, в Сирии удалось добиться прекращения огня при значительном участии Турции.

«Израиль постоянно стремится поджечь весь регион», — заявил Эрдоган журналистам после визита в Турецкую Республику Северного Кипра. Он подчеркнул, что президент Сирии Ахмед аш-Шара «занял там твердую позицию» и «пока что о никаких уступках» речи не идет.