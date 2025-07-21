Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в попытках сорвать достигнутое в Сирии перемирие. По его словам, одна из друзских группировок действует в интересах еврейского государства. Вместе с тем глава государства отметил, что, несмотря на хрупкость ситуации, в Сирии удалось добиться прекращения огня при значительном участии Турции.

«Израиль постоянно стремится поджечь весь регион», — заявил Эрдоган журналистам после визита в Турецкую Республику Северного Кипра. Он подчеркнул, что президент Сирии Ахмед аш-Шара «занял там твердую позицию» и «пока что о никаких уступках» речи не идет.

«Еще более серьезная стратегическая проблема — попытка Израиля оккупировать регион под предлогом этого конфликта, — подчеркнул турецкий лидер. — Израиль, как вы знаете, не хочет стабильности в регионе. Он считает, что объединенная Сирия будет для него невыгодна, и продолжает подобные провокации».

Турецкий лидер сообщил, что Сирия взяла под контроль регион силами «около 2500 военных», установив «господство на юге». «Все слои сирийского народа, помня о прошлых страданиях, категорически отказываются поддаваться на эти игры», — отметил он. Эрдоган рассказал о телефонном разговоре с сирийским президентом, в ходе которого «мы также сказали, что окажем им всестороннюю поддержку».

Эрдоган рассказал о достигнутом «примирении между друзами и другими группами», но указал на проблемы в провинции Эс-Сувейда. «Из трех ветвей друзов две крайне лояльны [Дамаску], но одна из ветвей действует с Израилем», — заявил он, добавив: «Они не отказываются от подрывной деятельности».

По словам президента, «2500 легковооруженных сил получили разрешение идти в сторону Эс-Сувейду», город окружен, но «есть трудности с разрешением войскам войти внутрь». «Полиция не может войти внутрь, военные не могут войти, они находятся вокруг города. По меньшей мере они заблокировали приход внешних элементов», — пояснил он.

Эрдоган сообщил о продолжающихся два дня переговорах в Аммане с участием «вождей племен, иорданцев и спецпредставителя США». На переговорах все стороны, кроме одной друзской фракции, «добровольно согласились соблюдать перемирие».

«Основная проблема — конфликты сторон друг с другом. Но еще более серьезная стратегическая проблема — попытка Израиля оккупировать регион под предлогом этого конфликта», — подчеркнул турецкий лидер.

Заявления турецкого лидера прозвучали на фоне кровопролитных столкновений в сирийской провинции Эс-Сувейда, где с 13 по 20 июля погибли 426 человек, включая детей и медработников. Конфликт начался между союзом бедуинских арабов и отдельными друзскими формированиями, связанными с группировкой Хикмата аль-Хиджри.

На фоне этих событий 16 июля израильская армия нанесла удары по резиденции президента Сирии, зданию Генерального штаба и Минобороны в Дамаске. Объявленное перемирие было нарушено боевиками аль-Хиджри, которые приступили к насильственному изгнанию бедуинских семей и внесудебным казням.