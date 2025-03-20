Администрация Дональда Трампа задержала индийского студента Джорджтаунского университета Бадара Хана Сури за поддержку мира в Газе. Как отмечает Reuters, команда Трампа добивается его депортации, утверждая, что он якобы представляет угрозу внешней политике США.

Как сообщил его адвокат, Министерство внутренней безопасности США обвинило Сури в связях с ХАМАС и распространении «пропаганды» группировки. Однако на деле студент лишь призывал к миру в Газе и требовал прекратить вооружать Израиль.

По данным Fox News, на которых сослался заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер, госсекретарь Марко Рубио постановил, что действия Сури делают его «подлежащим депортации». Однако никаких доказательств этих обвинений представлено не было.

Сури, находящийся в США по студенческой визе и женатый на гражданке США, был арестован возле своего дома в Рослине, штат Вирджиния, и помещен в центр содержания в Луизиане.

Задержание произошло на фоне кампании Трампа по депортации иностранцев, участвовавших в протестах против войны Израиля в Газе. Правозащитные группы обвиняют администрацию в подавлении политических оппонентов и любого инакомыслия.

Джорджтаунский университет заявил, что не получал объяснений причин задержания Сури и не имеет данных о его незаконной деятельности.

Жена Сури, Мафезе Салех, гражданка США, родом из Газы, работала в местном МИДе и писала для палестинских СМИ. Она не была задержана.

Сури преподавал курс по правам меньшинств в Южной Азии и имеет степень PhD в области конфликтологии.

Ранее в этом месяце администрация Трампа арестовала студента Колумбийского университета Махмуда Халила за участие в пропалестинских протестах. Без доказательств Трамп обвинил его в поддержке ХАМАС, однако Халиль оспаривает свою депортацию в суде.



