Германия пока не получила подтверждения сроков поставки американских систем Patriot взамен тех, которые передаст Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Это происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что поставки ракетных комплексов из Германии в Украину уже начались.

«Мы передадим, и мы получим замену. Но эта замена еще не была фактически закуплена. В настоящее время продолжаются переговоры с правительством США о том, откуда будет походить замена», — сказал Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Немецкий канцлер отметил, что правительство США взяло общее обязательство передать системы Patriot Германии и Евросоюзу, чтобы они могли поставить существующие комплексы Украине. Однако детали должны согласовать министры обороны обеих стран.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Берлин и Вашингтон достигли договоренности о предоставлении Украине пяти зенитно-ракетных комплексов Patriot. Норвегия подтвердила намерения профинансировать покупку системы ПВО для Украины.

Ранее Трамп заявил журналистам, что поставки уже начались: «Ракеты уже начали поступать. Они идут из Германии, и на их месте появятся новые. В любом случае США получат полную оплату». По словам американского президента, оплата будет произведена либо через НАТО, либо напрямую странами ЕС.

Системы Patriot считаются одними из лучших в мире и способны перехватывать баллистические ракеты высокого класса.