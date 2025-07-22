ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Берлин остался без гарантий по Patriot
Канцлер ФРГ Мерц заявил, что замена систем ПВО для Украины еще не закуплена, несмотря на обещания Вашингтона
Берлин остался без гарантий по Patriot
Фридрих Мерц / Reuters
22 июля 2025 г.

Германия пока не получила подтверждения сроков поставки американских систем Patriot взамен тех, которые передаст Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Это происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что поставки ракетных комплексов из Германии в Украину уже начались.

«Мы передадим, и мы получим замену. Но эта замена еще не была фактически закуплена. В настоящее время продолжаются переговоры с правительством США о том, откуда будет походить замена», — сказал Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Немецкий канцлер отметил, что правительство США взяло общее обязательство передать системы Patriot Германии и Евросоюзу, чтобы они могли поставить существующие комплексы Украине. Однако детали должны согласовать министры обороны обеих стран.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Берлин и Вашингтон достигли договоренности о предоставлении Украине пяти зенитно-ракетных комплексов Patriot. Норвегия подтвердила намерения профинансировать покупку системы ПВО для Украины.

Ранее Трамп заявил журналистам, что поставки уже начались: «Ракеты уже начали поступать. Они идут из Германии, и на их месте появятся новые. В любом случае США получат полную оплату». По словам американского президента, оплата будет произведена либо через НАТО, либо напрямую странами ЕС.

Системы Patriot считаются одними из лучших в мире и способны перехватывать баллистические ракеты высокого класса.

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