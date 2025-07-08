Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал российских военных и руководство не обращать внимания на противоречивую риторику президента США Дональда Трампа по поводу военной помощи Украине.

«Американец снова катается на своих любимых политических качелях. «Я доволен разговором с Путиным». «Я разочарован разговором с Путиным». «Мы не поставляем нового оружия Украине». «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны». Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Заявление российского чиновника последовало после того, как Трамп объявил о возобновлении поставок оружия Украине. Выступая в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, американский президент заявил, что Украина получает «очень сильные удары». «Мы собираемся отправлять больше оружия. Они должны иметь возможность защищаться», — заявил американский лидер.

Трамп также выразил недовольство действиями российского лидера: «Я не доволен президентом Путиным. Он не остановился. Люди продолжают погибать — и русские, и украинцы. А я хочу останавливать войны».

Пентагон подтвердил решение о возобновлении военной помощи, отметив, что оно принято «по указанию президента» для того, чтобы «обеспечить способность Украины обороняться, пока продолжаются усилия по достижению прочного мира».

Медведев также призвал российские силы «продолжать добиваться целей «специальной военной операции», «возвращать землю» и «работать на Победу».

Ранее американская администрация кратковременно приостанавливала некоторые поставки вооружений Киеву, что вызвало обеспокоенность украинского руководства в условиях интенсификации российских авиаударов и наступательных операций.