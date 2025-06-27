Украина предлагает провести встречу президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, заявил 26 июня украинский министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, речь идет о следующем этапе многоуровневого переговорного процесса, начавшегося в январе по инициативе президента США Дональда Трампа. Умеров подчеркнул: Киев с самого начала поддержал идею прекращения огня и остается приверженным справедливому миру.

«Мы были последовательны в стремлении к миру. Но диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к нашему суверенитету», — отметил министр.

По словам Умерова, Украина приняла предложение США о полном прекращении огня по суше, на море и в воздухе в начале марта, но Россия отклонила этот вариант.

Несмотря на отсутствие всеобъемлющего соглашения, переговоры уже привели к крупным обменам пленными — 1000 на 1000 в конце мая и возможный обмен по 1200 человек с каждой стороны в ближайшее время.

С начала года переговоры проходили в Джидде, Эр-Рияде, Париже, Лондоне и Стамбуле. Во втором раунде в Саудовской Аравии стороны общались через американских посредников.

В Стамбуле же стороны провели первые за три года прямые переговоры — их последний раунд состоялся 2 июня. Украина добивалась 30-дневного перемирия, но Москва предложила лишь 2–3 дня прекращения огня в отдельных зонах для вывоза тел погибших.

«Россия отвергает саму идею остановить убийства», — заявил Умеров. Он призвал мировое сообщество усилить давление на Кремль ради достижения всеобъемлющего мира.

Президент Зеленский также обвинил Москву в имитации диалога и призвал Трампа ввести обещанные санкции в случае провала переговоров. Однако спустя более 100 дней после отказа РФ от плана США новых ограничений не последовало.

Путин со своей стороны заявил 18 июня, что готов встретиться с Зеленским — при условии, что Запад «перестанет подталкивать Украину к продолжению войны». Он добавил, что «неважно, кто будет представлять Киев», но финальное соглашение должно быть подписано «легитимной украинской властью».

Москва систематически ставит под сомнение легитимность Зеленского, особенно после отмены выборов в условиях военного положения.



