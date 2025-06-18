Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас в среду осудила военные действия Израиля в секторе Газа, подчеркнув, что заявленная цель страны — установить контроль над всей территорией и насильственное выселение гражданского населения — напрямую нарушают международное право.

На сессии, запрошенной группой «Левые», действия Израиля в Газе впервые были названы «геноцидом» в заголовке дебатов Европарламента. Выступая перед депутатами в Страсбурге, Каллас отметила, что, хотя Израиль имеет право на самооборону, «то, что мы видим на практике, выходит за рамки самообороны».

Она указала на продолжающуюся блокаду продовольствия и лекарств для палестинцев в Газе, заявив, что это «не защищает Израиль», а подрывает гуманитарные принципы. «Гуманитарная ситуация ухудшается, — предупредила Каллас, ссылаясь на недавние сообщения о том, что более 50 палестинцев были убиты израильскими силами, стоя в очереди за мукой. — Обстановка в местах распределения помощи шокирует. С каждым днём этой войны человечность отдаляется всё дальше. С нас хватит».

Каллас осудила последнюю военную кампанию Израиля, начатую месяц назад, сославшись на «диспропорциональное использование силы», разрушение гражданской инфраструктуры и «неприемлемое число жертв». Она отметила, что 90% населения Газы уже были вынуждены покинуть свои дома, а те, кто остался, полностью зависят от гуманитарной помощи, которая не допускается израильской стороной.

«Заявленная Израилем цель — установить контроль над всем сектором Газа, изменить, уменьшить или как-то иначе повлиять на территорию — прямое нарушение международного права. Должны ли все или часть мирного населения Газы быть навсегда изгнаны из своих домов? Это тоже было бы нарушением международного права. Мы должны называть вещи своими именами», — подчеркнула она.

Обращаясь к роли ЕС, Каллас отметила, что блок должен усилить давление на израильское правительство: «Давление на израильское правительство должно возрасти. Я буду делать это со своей стороны, как уже неоднократно делала».

Она напомнила, что санкции уже были приняты против лиц и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в отношении палестинцев.

«Обсуждаются дальнейшие санкции... [...] Но между нами все еще нет единства, и это то, за что мы все должны бороться», — добавила она.