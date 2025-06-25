ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Трамп намекнул на смягчение антииранских санкций
Президент США допускает небольшие послабления для восстановления экономики Тегерана
Трамп намекнул на смягчение антииранских санкций
/ Reuters
25 июня 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во время саммита НАТО, что Вашингтон может ослабить санкции на продажу иранской нефти, чтобы помочь Ирану восстановить экономику.

«Им нужны деньги, чтобы восстановить порядок в стране. Мы хотим, чтобы это произошло», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном смягчении ограничений.

Заявления Трампа прозвучали на фоне перемирия, достигнутого между Тегераном и Тель-Авивом. Ранее Трамп заявил, что Китай может продолжать покупать иранскую нефть после того, как Израиль и Иран согласились на прекращение огня.

Глава Белого дома пояснил, что, рассматривая возможность частичного смягчения ограничений, Вашингтон продолжит реализацию стратегии максимального давления на Тегеран, включая ограничения на иранский нефтяной экспорт.

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