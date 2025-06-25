Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во время саммита НАТО, что Вашингтон может ослабить санкции на продажу иранской нефти, чтобы помочь Ирану восстановить экономику.

«Им нужны деньги, чтобы восстановить порядок в стране. Мы хотим, чтобы это произошло», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном смягчении ограничений.

Заявления Трампа прозвучали на фоне перемирия, достигнутого между Тегераном и Тель-Авивом. Ранее Трамп заявил, что Китай может продолжать покупать иранскую нефть после того, как Израиль и Иран согласились на прекращение огня.

Глава Белого дома пояснил, что, рассматривая возможность частичного смягчения ограничений, Вашингтон продолжит реализацию стратегии максимального давления на Тегеран, включая ограничения на иранский нефтяной экспорт.