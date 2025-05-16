ВОЙНА В УКРАИНЕ
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О чем еще договорились?
Диалог продолжится, дали понять главы делегаций РФ и Украины: к следующему разу стороны подготовят собственные проекты перемирия
О чем еще договорились?
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16 мая 2025 г.

Москва и Киев по итогам встречи в Стамбуле продолжат переговорный процесс по достижению перемирия. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны подготовят подробные предложения по условиям и обменяются ими до следующего раза. Он оценил переговоры как «в целом конструктивные».

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил наличие договоренности о новом раунде переговоров. По его мнению, соглашение об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000» стало важным шагом к укреплению взаимного доверия.

Украинский министр обороны и глава делегации Рустем Умеров сообщил, что Киев ожидает новых переговоров в ближайшее время и выразил готовность к обсуждению прямой встречи между президентами Зеленским и Путиным. Его визави Мединский в свою очередь сказал, что Москва «приняла к сведению» запрос о таком формате.

О сроках обмена проектами перемирия пока не не сообщается, но стороны договорились подготовить свои предложения, сообщает ТАСС.

Как отмечают источники Reuters, встреча длилась менее двух часов и завершилась после того, как Москва потребовала вывода украинских войск со всех территорий, на которые он претендует — Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области в их административных границах. А газета The Economist написала, что в ходе переговоров делегация Москвы якобы дала понять, что РФ может пойти еще на две украинские области — Харьковскую и Сумскую.

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