На вопрос журналистов о предполагаемом ударе ВС РФ по украинской больнице минувшей ночью Трамп не стал вдаваться в подробности, ответив коротко: «Я знаю. Вы увидите, кое-что будет». Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Ранее Трамп намекнул на «маленький сюрприз» в отношении России и подчеркнул, что «недоволен» действиями Владимира Путина. Подробности он не раскрыл, пообещав позже выступить с «важным заявлением» в понедельник.

Параллельно спецпосланник США по Украине Кит Келлог сообщил, что прибудет в Киев 14 июля и пробудет там всю неделю.

На этом фоне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент США распорядился направить Украине первую с начала второго срока партию вооружений из американских резервов. Трамп задействовал механизм Presidential Drawdown Authority (PDA), позволяющий срочно отправлять оружие без одобрения Конгресса. По данным источников агентства, стоимость пакета может составить около $300 млн. В него, вероятно, войдут ракеты Patriot и управляемые снаряды GMLRS.

Кремль в свою очередь заявил, что внимательно фиксирует высказывания Трампа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Москве ждут предстоящего заявления, чтобы понять позицию Вашингтона.