Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что израильские атаки на Газу являются прямым продолжением Накбы — массового изгнания палестинцев в 1948 году.

Он выступил на церемонии памяти по случаю 77-й годовщины Накбы в Нью-Йорке. Мероприятие было организовано Комитетом по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа (CEIRPP).

Мансур подчеркнул, что Накба не является судьбой палестинского народа и не станет ею.

От имени президента Палестины Махмуда Аббаса он напомнил, что палестинцы имеют неотъемлемое право на возвращение, самоопределение и создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Эти права, по его словам, закреплены в резолюциях ООН.

Он также заявил, что отрицание преступлений против палестинцев не изменит реальности. По его словам, за последние два года ситуация ухудшилась после запрета на деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Мансур отметил, что День Накбы ежегодно отмечается 15 мая — в память о событиях 1948 года, когда Израиль провозгласил независимость, а сотни тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Он напомнил, что с 1967 года Западный берег и Восточный Иерусалим остаются под израильской оккупацией.