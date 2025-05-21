Во второй раз не получилось

Новым президентом Румынии избрали кандидата от центристов, мэра Бухареста, известного своими проевропейскими взглядами, Никушора Дана. Он проводил кампанию, обещая бороться с безудержной коррупцией, поддерживать Украину и удерживать страну в рамках европейского мейнстрима.

Во втором туре он набрал 53,6 % голосов избирателей в то время, как лидер ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симион — 46,4%.

Западные СМИ называли политика «последователем Трампа» и пророссийским кандидатом. Он предлагал обязать Украину возместить полученную страной румынскую систему ПВО Patriot, осуждал оказание западной помощи Киеву и участие Румынии в Североатлантическом альянсе. Признав поражение, Симион пообещал продолжить борьбу за свободу и великие ценности «вместе с другими патриотами, сторонниками суверенитета и консерваторами по всему миру».

При этом в первом туре, который прошел за две недели до этого, у Симиона был 41% голосов и двукратное преимущество над соперником. Это даже спровоцировало политический кризис в стране, поскольку премьер-министр Марчел Чолаку заявил о своей отставке после того, как кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску пришел третьим.

Явка во втором туре президентских выборов стала рекордной — 64,72%, это на 12 пунктов больше, чем на президентских выборах 2024 года, результаты которого аннулировали после победы в первом туре ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску.

Тогда власти сослались на «очевидные нарушения избирательного процесса», манипуляции и дезинформацию. Служба внешней разведки Румынии сообщила, что «страна стала объектом гибридных действий со стороны РФ».

В Москве любую форму вмешательства в румынскую избирательную кампанию отрицают. А сам Джорджеску отмену результатов первого тура назвал «попыткой государственного переворота».

Политик попытался обжаловать это решение в ЕСПЧ в Страсбурге, однако его жалобу не приняли к рассмотрению. В конце февраля Джорджеску, который хотел было подать документы для участия в повторных выборах, предъявили уголовные обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании, а также «действиях, направленных на подрыв конституционного строя».

Мэр Бухареста заявлял, что второй тур стал борьбой за прозападную и антизападную Румынию и теперь ему необходимо найти премьер-министра, которого поддержит большинство проевропейских партий в парламенте.

Румыния осталась на проевропейском пути

В Румынии, президентско-парламентской республике, глава государства отвечает за внешнюю политику и политику в сфере безопасности, он контролирует разведслужбы и является верховным главнокомандующим.

Также он назначает судей, контролирует расходы на оборону и может распустить парламент, если депутаты отклонят две кандидатуры на пост премьер-министра.

Также глава государства может принимать решения об оказании военной помощи другим странам и накладывать вето на решения Евросоюза, которые требуют единогласия. На Западе опасались, что в случае победы Симеона Румыния присоединилась бы к Венгрии и Словакии, которые выступают против помощи Киеву.

В своей предвыборной кампании Дан делал упор на стремлении удержать Румынию на проевропейском пути, а также продолжить оказывать Украине военную помощь.

В Евросоюзе приветствовали избрание мэра Бухареста президентом Румынии, его сразу же поздравили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон, а также президент Украины Владимир Зеленский, назвавший победу проевропейского кандидата «исторической».

Румыния играет важную логистическую роль в осуществлении поставок западных вооружений Киеву, она предоставила Украине помощь на €487 млн, на юго-востоке страны строится крупнейшая военная база НАТО в Европе, также Бухарест одним из немногих согласился передать Киеву комплексы ПВО Patriot.

Не исключено, что победа Дана связана с ростом антитрамповских настроений в Европе и мобилизацией населения, которые не хотят повторения такого процесса в ЕС.

Западные СМИ назвали победу проевропейского кандидата в Румынии — «трудной победой Европы», которая «прошла экзамен буквально в последнюю минуту».

Теперь победителю предстоит начать переговоры с четырьмя прозападными партиями и представителями этнических меньшинств для формирования коалиции большинства.

По мнению Дана, они могут продлиться несколько недель. В стране серьезный экономический кризис — самый высокий бюджетный дефицит в Евросоюзе, треть граждан страны живут за чертой бедности.

Что думают эксперты

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид считает, что из президентских выборов в Румынии можно извлечь два вывода.

«Во-первых, румын, похоже, оттолкнули партии истеблишмента, которые десятилетиями торговались за управление правительством. Кандидат правящей коалиции не прошел дальше первого тура; Дан и Симион рассматривались как альтернативы правящей коалиции. Во-вторых, несмотря на прогнозы и страхи, предпочтение аутсайдеру не переросло в предпочтение националистическому или антиевропейскому подстрекателю, как это делал Симион. Дан, математик по образованию, провел кампанию, которая была проевропейской, пронатовской и проукраинской», — считает эксперт.

По его мнению, победа Дана имеет решающее значение.

«Но она сама по себе не преодолеет разногласия в румынском обществе. Румыны проголосовали за Европу и демократию, а не за национализм, но они также, похоже, хотят перемен в форме лучшего управления. У Дана будет мандат, но впереди его ждет большая работа», — уверен специалист.

Аналитик оборонной политики в RAND Corporation Анка Агачи полагает, что в долгосрочной перспективе Дэну придется столкнуться с нерешенными причинами недовольства.

«Они изначально давали кислород крайне правым партиям и привели Румынию на грань катастрофы. Страна страдает от нищеты, неравенства, неэффективной системы общественного здравоохранения, коррупции и неэффективных, неотзывчивых и не пользующихся доверием государственных институтов, а также забытой диаспоры. Ему придется «восстановить единую Румынию» вместе с разделенным населением», — считает политолог.