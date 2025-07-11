Неожиданный жест стал главной темой встречи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова в Малайзии — их первого очного контакта с февраля. Когда журналисты начали задавать вопросы, Рубио обернулся к Лаврову и подмигнул ему. На этот момент первой обратила внимание корреспондент CNN Кайли Этвуд, написав об этом в соцсети X.

Жест вызвал волну обсуждений в экспертных кругах, многие начали искать в этом тайный смысл — в частности, обсуждают возможное послабление санкций или сокращение поддержки Украины. Официальных заявлений от Рубио по поводу его жеста не было.

Переговоры прошли на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре и длились около часа. Как сообщили в российском МИД, стороны обсудили ситуацию в Украине, в Сирии и Иране, а также «провели сверку позиций по двусторонней повестке и ряду международных вопросов». Там также отметили, что Москва и Вашингтон выразили готовность продолжать поиск мирных решений.

Однако атмосфера встречи была далека от примирительной. Рубио заявил журналистам, что передал Лаврову «разочарование и раздражение» президента Трампа из-за отказа РФ участвовать в реальных переговорах.

«Мы обменялись предложениями, российская сторона представила новый подход. Сегодня же я доложу об этом в Вашингтоне», — отметил Рубио.

Встреча прошла на фоне жесткой критики, с которой Трамп ранее выступил в адрес Владимира Путина, обвинив его в «болтовне» и гибели мирных жителей.

Президент также одобрил возобновление поставок оборонительного оружия Украине после того, как министр обороны Пит Хегсет не согласовал с Белым домом временную приостановку военной помощи.

Рубио уточнил: это была «ограниченная проверка» отдельных типов вооружений.

«Никаких решений об остановке поставок не принималось. Оружие продолжает поступать — это утверждено Конгрессом», — подчеркнул госсекретарь.

По словам Рубио, США ведут переговоры с европейскими странами о передаче Украине зенитных комплексов Patriot.

«Некоторые страны вскоре должны получить свои батареи. Было бы разумно, если бы кто-то из них согласился отложить поставку и передать систему Украине», — добавил дипломат, не уточнив, о каких странах идет речь.

Спустя несколько часов после встречи Россия провела крупнейшую атаку беспилотниками по Украине — по данным ВСУ, за ночь по Киеву и центральным регионам страны было выпущено более 700 дронов.

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