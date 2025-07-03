В Лейбористской партии обсуждается возможность смены премьер-министра Кира Стармера в случае ухудшения результатов на ближайших выборах. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на источники внутри партии.

По информации SkyNews, двое влиятельных депутатов Лейбористской партии на условиях анонимности заявили, что Стармера уже предупредили о риске потери поста, если общественное недовольство его правительством продолжит расти.

Особое внимание обращено на местные выборы в Шотландии, Уэльсе и Лондоне, которые пройдут в мае 2026 года. В партии их рассматривают как тест доверия к правительству.

Заместитель политического редактора SkyNews Сэм Коутс передает слова источников, согласно которым «уровень недовольства и отчаяния в ряде групп внутри Лейбористской партии настолько высок, что даже министры признают: Стармер может уйти в течение ближайших месяцев».

На фоне кризиса лейбористов растет популярность популистской партии Reform UK Найджела Фараджа, особенно в Уэльсе. В то же время левые партии, включая «Зеленых», усиливают давление на лейбористов в Лондоне.

Ранее, на дополнительных выборах в парламент в мае, партия Найджела Фараджа с минимальным перевесом получила новое место, что усилило тревогу в рядах правящей партии.