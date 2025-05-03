На прошедших 1 мая местных выборах в Великобритании правопопулистская Партия реформ получила 676 мандатов — больше, чем Консервативная и Лейбористская партии вместе взятые.

Голосование касалось более 1600 мест в советах различных уровней, от городов до графств. Подсчет голосов завершился в пятницу.

По данным BBC, Партия реформ впервые получила 676 мандатов. Консерваторы заняли 317 мест, потеряв 674, а лейбористы — 99, уступив 186.

Кроме того, реформисты победили на довыборах в парламенте в одном из округов на северо-западе Англии.

Улучшили позиции и другие партии: либерал-демократы получили 368 мест (+162), «Зеленые» — 80 (+45).

Лидер Партии реформ Найджел Фарадж в эфире BBC заявил, что его движение теперь — главная оппозиционная сила. Он подчеркнул, что партия «сломала дуополию» традиционных политических сил и назвал это «началом конца» для консерваторов, с которыми у реформистов схожая программа.

Партия реформ выросла из «Партии Брексита», основанной Фараджем. После победы на референдуме о выходе из ЕС в 2016 году он временно ушел из политики, но позже вернулся — с резкой критикой в адрес как лейбористов, так и консерваторов.

В программе партии — снижение налогов, отказ от климатической политики и запрет на привлечение низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа.