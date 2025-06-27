Федеральный уполномоченный по защите данных Германии потребовал от Apple и Google удалить из немецких магазинов приложений ИИ-сервис китайской компании DeepSeek. Поводом послужили обвинения в незаконной передаче персональных данных пользователей в Китай.

Как заявила уполномоченная Мейке Камп, DeepSeek не смог предоставить доказательств того, что данные немецких пользователей в Китае защищены на уровне, сопоставимом с нормами Евросоюза. Она также подчеркнула, что китайские власти имеют широкие права доступа к персональной информации в рамках юрисдикции китайских компаний.

По внутренней политике конфиденциальности DeepSeek, сервис хранит пользовательские данные — в том числе запросы к ИИ и загруженные файлы — на серверах в Китае. Камп добавила, что еще в мае регулятор предложил компании добровольно отозвать приложение или привести передачу данных в соответствие с европейскими стандартами, но ответа так и не последовало.

Google подтвердил получение запроса и сообщил, что проводит проверку. Apple пока не прокомментировала ситуацию. Компания DeepSeek также не ответила на запросы журналистов.

Ранее DeepSeek уже подверглась ограничениям в других странах. Италия удалила приложение из своих сто́ров из-за отсутствия прозрачности в обработке персональных данных. Нидерланды запретили его использование на государственных устройствах, Бельгия рекомендовала чиновникам воздержаться от применения сервиса, а Испания начала расследование. В Великобритании использование DeepSeek пока оставлено на усмотрение граждан, но власти обещают оперативно реагировать в случае выявления угроз.

На фоне новых обвинений Reuters также сообщило, что DeepSeek помогает Китаю в сфере военной и разведывательной деятельности. В США уже готовится законопроект о запрете использования китайских ИИ-моделей в федеральных структурах.