Президент Франции Эммануэль Макрон находится с трехдневным государственным визитом в Лондоне. Поездка стала исторической — это первый госвизит главы европейского государства в Британию после «Брексита». СМИ уже разглядели в ней символ перезагрузки отношений Лондона со всем Евросоюзом.

В первый день визита, 8 июля, Макрон выступил с трибуны британского парламента. В своей речи он сделал акцент на британско-европейском единстве и войне в Украине. «Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня и начать переговоры, чтобы построить прочный и устойчивый мир, потому что именно наша безопасность и наши общие принципы ставятся на карту в Украине», — заявил глава государства.

По его словам, Париж и Лондон должны «работать вместе», чтобы «защитить международный порядок», возникший после Второй мировой войны. А также подчеркнул: одним из сигналов того, что европейцы не прекратят действовать, является создание «коалиции желающих», координирующую роль в которой играют Франция и Великобритания.

Напомним, «коалиция желающих» — объединение из 30 стран, главным образом европейских, которые выступают в поддержку Украины. О создании этого формата в марте объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Предложение стало актуальным на фоне перспективы отказа Америки от дальнейшей поддержки Киева. Очередное заседание состоится 10 июля на военной базе Нортвуд под Лондоном.

Несмотря на довольно теплые заявления Макрона в адрес британского правительства, между ним и Стармером имеются разногласия. Причем настолько, что «коалиция желающих» рискует развалиться.

По данным СМИ, в Париже раздражены тем, что Лондон слишком полагается на гарантии безопасности со стороны США, которые до сих пор не были реализованы. С другой стороны, в Британии считают, что Макрон только и делает, что пытается выставить себя «миротворцем».

При этом изначально «яблоком раздора» стала разница в походах французских и британских политиков к выстраиванию отношений с США. В Британии полагают, что сложные разговоры нужно вести приватно, а Макрон этого принципа не придерживается.

Каковы перспективы «коалиции желающих» и смогут ли европейцы объединить усилия, чтобы заменить помощь США — об этом TRT на русском рассказал экономист Ярослав Романчук.

— Как можно оценить помощь ЕС в целом?

— Лучше всего обращаться к тем, кто говорит не только о сочувствии и осуждении врага, но и о том, как реально помогать. Самая очевидная форма поддержки — гуманитарная помощь, которую предоставляют украинцам, нашедшим убежище в странах ЕС. За это странам Евросоюза — большое спасибо. Это бесценно, и важно, что такая помощь не прекращается.

Вторая ключевая форма помощи — финансовая. С 2022 года страны ЕС вместе с партнерами по G7 и НАТО выделяют Украине более 40 млрд долларов в год на поддержку бюджета. Без этих средств украинское государство вряд ли смогло бы функционировать в нынешнем режиме. Причем Евросоюз профинансировал даже больше, чем США.

— В каких аспектах есть проблемы?

— Самая большая проблема — это военная помощь, особенно поставки техники и вооружения. Проблема не столько в злой воле, сколько в полной неготовности Европы к войне такого масштаба. Военно-промышленные комплексы были разрушены, бюрократия душит инициативу, производства запущены слишком медленно. Даже спустя три с половиной года лишь некоторые страны, как, например, Дания, начинают осознавать необходимость финансировать ВПК Украины или проекты с участием украинцев.

Постепенно ситуация меняется. Думаю, к началу пятого года войны уровень вооруженности будет уже совершенно иным. Но ценой стали десятки тысяч жизней, разрушенные города, террор и ежедневные бомбардировки. Война стала отрезвлением: Европа осознала, что большие войны — не в прошлом.

— Какие перспективы у «коалиции желающих»?

— Звучит красиво, но пока это только слова. Лучше было бы говорить о коалиции деятелей, тех, кто что-то реально делает. Украина заключила 28 соглашений о сотрудничестве, в том числе с Британией. Но складывается ощущение, что это лишь инерция дипломатии — много слов, заявлений, форумов, а конкретики немного.

Сейчас создается впечатление, что один только Трамп может сдвинуть ситуацию, если решит, что Украине нужно дать оружие — вот и все. Вся надежда — что он «разозлится» на Путина за нарушение договоренностей и в ответ вооружит Украину.

Подобная коалиция должна была бы выражаться в запуске конкретных производств, проектах по подготовке армии, а не в очередных декларациях. Если в ЕС и Британии есть осознание угроз, то логичным шагом было бы создание единой европейской армии, где Украина стала бы ключевым элементом. Это было бы выгодно и с точки зрения оптимизации оборонных расходов.

Тем более, по последним данным Евробарометра, до 82% граждан стран ЕС поддерживают единую оборонную политику и готовы ее финансировать.

— Почему этого не происходит?

— Пока все упирается в бюрократию и политическую инерцию. «Зеленые» проекты еще не свернуты, приоритеты в бюджете — прежние. Поэтому реального переосмысления еще не произошло

Что касается коалиции — это пока просто дипломатическая площадка. Как Давос: приняли заявление, осудили — и все. А дальше — «вы там держитесь». В эту коалицию я пока не верю.

Может, двусторонние альянсы дадут больше. Возможно, НАТО активизируется — ведь оно уже решило увеличить расходы до 5% ВВП. Это позитив. Но «коалиция желающих» пока лишь возможность поговорить. Как Рамштайн: десятки заседаний, пару пушек, несколько касок — и это считается успехом.

Сейчас момент, когда нужны реальные действия, а не риторика. Украина держится на морально-волевых ресурсах.

— Получается, Трампа не заменить?

— Пока — нет. Он может действовать быстрее и эффективнее, у него есть ресурсы, в том числе оружие, которого у Европы просто нет. Многие страны ЕС десятилетиями надеялись на американскую защиту, и сейчас им очень трудно представить политику без США. Они не готовы к этому ни институционально, ни психологически.