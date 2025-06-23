Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американские удары по иранским ядерным объектам нарушают международное право, хотя Франция в целом поддерживает цели США.

«Не существует правовой основы для этих атак, даже если Франция разделяет цель предотвращения приобретения Ираном ядерного оружия», — сказал Макрон.

Он также осудил израильские удары по тюрьме Эвин в Иране, которые произошли ранее в понедельник. Макрон подчеркнул, что дипломатия — единственный путь для деэскалации с Ираном.

Заявление было сделано в рамках совместной пресс-конференции в Осло с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стёре, который поддержал слова Макрона. «Международное право имеет четкие принципы относительно использования силы. В то же время ядерная программа Ирана вызывает большую озабоченность», — заявил Стёре.

Макрон находится в Осло, где Франция и Норвегия подписали соглашение, расширяющее стратегическое сотрудничество между странами. Он также отметил, что израильский удар по тюрьме Эвин «находится вне официально заявленных целей» и «поставил под угрозу жизнь иранских и иностранных граждан».