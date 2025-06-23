ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Макрон раскритиковал удары США по Ирану
Президент Франции заявил, что американские атаки на иранские ядерные объекты не соответствуют международному праву
Макрон раскритиковал удары США по Ирану
Официальный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Осло / Reuters
23 июня 2025 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американские удары по иранским ядерным объектам нарушают международное право, хотя Франция в целом поддерживает цели США.

«Не существует правовой основы для этих атак, даже если Франция разделяет цель предотвращения приобретения Ираном ядерного оружия», — сказал Макрон.

Он также осудил израильские удары по тюрьме Эвин в Иране, которые произошли ранее в понедельник. Макрон подчеркнул, что дипломатия — единственный путь для деэскалации с Ираном.

Заявление было сделано в рамках совместной пресс-конференции в Осло с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стёре, который поддержал слова Макрона. «Международное право имеет четкие принципы относительно использования силы. В то же время ядерная программа Ирана вызывает большую озабоченность», — заявил Стёре.

Макрон находится в Осло, где Франция и Норвегия подписали соглашение, расширяющее стратегическое сотрудничество между странами. Он также отметил, что израильский удар по тюрьме Эвин «находится вне официально заявленных целей» и «поставил под угрозу жизнь иранских и иностранных граждан».

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