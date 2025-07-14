ВОЙНА В УКРАИНЕ
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О чем говорили Зеленский и Келлог?
Владимир Зеленский провел переговоры с представителем президента США Китом Келлогом, обсудив поставки вооружений, санкции против России и шаги к миру
О чем говорили Зеленский и Келлог?
Владимир Зеленский и Кит Келлог / AP
14 июля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со специальным представителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом. Визит состоялся в понедельник, 14 июля. Как сообщил Зеленский, у них был «продуктивный разговор» о путях к завершению войны и конкретных шагах, которые стороны могут предпринять совместно.

«Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает», — отметил он.

Зеленский выразил благодарность Келлогу за визит и подчеркнул роль США: «Благодарен президенту Трампу за важные сигналы поддержки и позитивные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа».

В пресс-службе офиса президента Украины уточнили, что на встрече обсуждалась текущая ситуация на фронте и потребности украинских военных. Зеленский подтвердил готовность Киева закупать американское вооружение, прежде всего системы противовоздушной обороны. Также речь шла о возможной совместной разработке дронов, прямых закупках украинских беспилотников США и приобретении оружия в партнерстве с европейскими странами.

О предстоящем визите в Украину Кит Келлог сообщил ранее на Конференции по восстановлению Украины в Риме. По его словам, он намерен провести в Киеве неделю. Зеленский также подтвердил, что контакты с американской стороной на военном уровне, в том числе с Келлогом, будут продолжены.

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