ПОЛИТИКА
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Американцы устали от Трампа
Рейтинг президента падает рекордными темпами, снизившись до 42% — это худший результат за последние четыре месяца
Американцы устали от Трампа
Рейтинги президента Трампа упали до рекордных 42% / Reuters
22 апреля 2025 г.

Поддержка Дональда Трампа стремительно снижается. Согласно опросу Reuters/Ipsos, только 42% американцев одобряют его действия на посту президента — худший показатель с момента возвращения в Белый дом в январе.

Это падение связано с опасениями, что Трамп расширил свои полномочия слишком далеко: он подписал десятки указов, усиливающих контроль над государственными учреждениями, университетами и даже культурными центрами.

Особое возмущение вызвали его попытки вмешиваться в работу университетов и назначить себя председателем совета Кеннеди-центра. Почти 60% опрошенных считают, что страна теряет доверие на мировой арене, а 83% убеждены, что президент обязан подчиняться решениям федеральных судов. Около 66% против того, чтобы глава государства управлял музеями и театрами.

Неудовольствие охватило даже сторонников Трампа. Каждый третий республиканец не поддерживает его попытки лишать университеты финансирования за несогласие с его политикой. Тем временем Трамп уже заморозил более $2 млрд, предназначавшихся для Гарварда.

Опрос CNBC подтверждает спад доверия — особенно в экономике. Впервые за время его президентства, лишь 43% респондентов одобряют экономическую политику Трампа, в то время как 55% — нет. На фоне роста инфляции и торговых пошлин 49% американцев считают, что экономика в ближайший год ухудшится.

Особенно резкое падение одобрения зафиксировано среди независимых избирателей и синих воротничков — ключевой аудитории, приведшей Трампа к победе. Более половины населения уверены: США либо уже в рецессии, либо находятся на ее пороге.

Тарифная политика президента также вызывает недовольство: 49% американцев против пошлин, и большинство считают, что они вредят экономике. Даже среди республиканцев уровень поддержки снизился на 20 пунктов.

Три четверти опрошенных считают, что Трамп не должен баллотироваться на третий срок — несмотря на его заявления о желании остаться у власти. И даже среди республиканцев более половины против этой идеи.

Пока Трамп сохраняет поддержку ядра своих сторонников, данные свидетельствуют: он все чаще проигрывает битву за доверие остального общества. Следующие важные выборы в Конгресс пройдут уже через полтора года — если Трамп продолжит хаотично менять институты США, то шансов у республиканцев победить на этих выборах практически нет.


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