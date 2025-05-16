ВОЙНА В УКРАИНЕ
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В центре внимания — Стамбул: стартовали переговоры по Украине
В Стамбуле начались прямые переговоры между делегациями России и Украины — впервые за последние три года
В центре внимания — Стамбул: стартовали переговоры по Украине
В Стамбуле начались прямые переговоры между делегациями России и Украины / AA
16 мая 2025 г.

Турция проводит в Стамбуле сразу две важные трехсторонние дипломатические встречи, подтверждая свою ключевую роль в усилиях по мирному урегулированию войны между Россией и Украиной.

Первая часть переговоров состоялась между делегациями Турции, США и Украины и прошла в резиденции президента в Долмабахче. Заседание возглавил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. США были представлены государственным секретарем Марко Рубио, а украинскую сторону возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Затем в Долмабахче начались прямые переговоры между делегациями России и Украины — впервые с 2022 года. Российскую делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский. В ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, директор Главного разведывательного управления Генерального штаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украинская делегация включает, помимо министра обороны, заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу, заместителя главы СБУ Александра Поклада и заместителя главы Службы внешней разведки Олега Луговского.

Открывая заседание, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул важность текущего этапа: «Мы должны использовать этот шанс, чтобы продвинуться по пути к миру».

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин получает всю информацию о переговорах в Стамбуле в режиме реального времени. По его словам, глава государства также проведет международный телефонный разговор в течение дня.

Песков добавил, что встреча между президентами России и США «несомненно необходима» и должна быть тщательно подготовлена.

«Это важно как с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и для обсуждения международных и региональных проблем, включая, безусловно, кризис вокруг Украины», — отметил он.

Стамбульские встречи проходят на фоне постепенного возобновления дипломатической активности и надежд на реальные шаги по деэскалации.

Способность Турции объединить за одним столом делегации России, Украины и США рассматривается как уникальное окно возможностей для продвижения к мирному соглашению.

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