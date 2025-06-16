ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран призвал исламские страны объединиться
МИД Ирана заявил, что мусульманские страны должны вместе противостоять Израилю
Иран призвал исламские страны объединиться
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи / Reuters
16 июня 2025 г.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал мусульманские страны объединиться против Израиля, заявив, что израильские удары по иранской территории угрожают стабильности во всем регионе.

Аракчи выступил с этим заявлением в телефонном разговоре с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой. Беседа состоялась после того, как Израиль нанес крупный удар по территории Ирана 13 июня, поразив ядерные объекты, энергетическую инфраструктуру, а также убив высокопоставленных военных и ученых.

«Эти удары нарушают Устав ООН и нормы международного права», — отметил Аракчи. — «Израиль целенаправленно атаковал гражданских лиц, профессоров и критически важные объекты. Его действия подрывают безопасность в регионе и за его пределами».

Министр предупредил: бездействие международного сообщества лишь укрепит безнаказанность Израиля. Он призвал исламские страны к совместным действиям в ответ на «растущую агрессию» Тель-Авива.

Таха также осудил атаки и заявил, что ОИС будет работать совместно с ООН для мобилизации международной поддержки и снижения напряженности. «Это серьезное нарушение международного права», — уточнил политик. — «ОИС привержена предотвращению дальнейшей эскалации».

Организация исламского сотрудничества, в которую входят 57 государств, пока не объявила о конкретных мерах.

МИД Ирана заявил, что действия Израиля приравниваются к объявлению войны. В письме в ООН и Совбез Иран отметил, что оставляет за собой право на ответ в рамках международного права. Иранские вооруженные силы, по словам официальных лиц, находятся в состоянии полной боевой готовности.

Международная реакция на удары усиливается, однако пока ни США, ни другие страны Запада не решились на открытую военную поддержку Израиля. Несколько государств и международных организаций выступили с критикой масштабов и характера израильской операции. 

Ожидается, что G7, лидеры которой собрались 16 июня на саммит в Канаде, примет заявление с призывом к деэскалации. Неясно, будет ли в заявлении осуждение какой-либо из сторон.


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