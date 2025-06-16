Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал мусульманские страны объединиться против Израиля, заявив, что израильские удары по иранской территории угрожают стабильности во всем регионе.

Аракчи выступил с этим заявлением в телефонном разговоре с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой. Беседа состоялась после того, как Израиль нанес крупный удар по территории Ирана 13 июня, поразив ядерные объекты, энергетическую инфраструктуру, а также убив высокопоставленных военных и ученых.

«Эти удары нарушают Устав ООН и нормы международного права», — отметил Аракчи. — «Израиль целенаправленно атаковал гражданских лиц, профессоров и критически важные объекты. Его действия подрывают безопасность в регионе и за его пределами».

Министр предупредил: бездействие международного сообщества лишь укрепит безнаказанность Израиля. Он призвал исламские страны к совместным действиям в ответ на «растущую агрессию» Тель-Авива.

Таха также осудил атаки и заявил, что ОИС будет работать совместно с ООН для мобилизации международной поддержки и снижения напряженности. «Это серьезное нарушение международного права», — уточнил политик. — «ОИС привержена предотвращению дальнейшей эскалации».

Организация исламского сотрудничества, в которую входят 57 государств, пока не объявила о конкретных мерах.

МИД Ирана заявил, что действия Израиля приравниваются к объявлению войны. В письме в ООН и Совбез Иран отметил, что оставляет за собой право на ответ в рамках международного права. Иранские вооруженные силы, по словам официальных лиц, находятся в состоянии полной боевой готовности.

Международная реакция на удары усиливается, однако пока ни США, ни другие страны Запада не решились на открытую военную поддержку Израиля. Несколько государств и международных организаций выступили с критикой масштабов и характера израильской операции.

Ожидается, что G7, лидеры которой собрались 16 июня на саммит в Канаде, примет заявление с призывом к деэскалации. Неясно, будет ли в заявлении осуждение какой-либо из сторон.



