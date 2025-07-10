ПОЛИТИКА
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России не по нраву «противоречивость» Трампа
Замглавы МИД России заявил, что несмотря на противоречивые шаги администрации Дональда Трампа, Москва продолжает курс на нормализацию отношений
России не по нраву «противоречивость» Трампа
Замглавы МИД России Сергей Рябков / Reuters
10 июля 2025 г.

Администрация президента США Дональда Трампа действует непоследовательно, но Россия сохраняет стремление к диалогу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и заявлениях, это не упрощает работу. Тем не менее мы настойчиво, последовательно ведем курс на то, чтобы двигаться к нормализации наших отношений», — сказал он журналистам.

В Европе также растет напряженность из-за хаотичных решений администрации президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на западных чиновников. По их словам, недавняя приостановка поставок оружия со стороны Пентагона, а затем резкая критика президента России Владимира Путина со стороны Трампа лишь усугубили непонимание происходящего.

«Становится все труднее понять, что происходит внутри администрации США», — заявил один из европейских чиновников. Он отметил, что Трамп, по его ощущениям, стал «более последовательным» в поддержке Украины, но руководство Пентагона придерживается другой линии.

По словам третьего источника, создается впечатление, что Вашингтон действует «крайне нескоординированно». «Многие лидеры стран НАТО просто пытаются угнаться за меняющимися настроениями в США», — отметил он.

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