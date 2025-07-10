Администрация президента США Дональда Трампа действует непоследовательно, но Россия сохраняет стремление к диалогу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и заявлениях, это не упрощает работу. Тем не менее мы настойчиво, последовательно ведем курс на то, чтобы двигаться к нормализации наших отношений», — сказал он журналистам.

В Европе также растет напряженность из-за хаотичных решений администрации президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на западных чиновников. По их словам, недавняя приостановка поставок оружия со стороны Пентагона, а затем резкая критика президента России Владимира Путина со стороны Трампа лишь усугубили непонимание происходящего.

«Становится все труднее понять, что происходит внутри администрации США», — заявил один из европейских чиновников. Он отметил, что Трамп, по его ощущениям, стал «более последовательным» в поддержке Украины, но руководство Пентагона придерживается другой линии.

По словам третьего источника, создается впечатление, что Вашингтон действует «крайне нескоординированно». «Многие лидеры стран НАТО просто пытаются угнаться за меняющимися настроениями в США», — отметил он.