В Европе растет напряженность из-за хаотичных решений администрации президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на западных чиновников. По их словам, недавняя приостановка поставок оружия со стороны Пентагона, а затем резкая критика президента России Владимира Путина со стороны Трампа лишь усугубили непонимание происходящего.

«Становится все труднее понять, что происходит внутри администрации США», — заявил один из европейских чиновников. Он отметил, что Трамп, по его ощущениям, стал «более последовательным» в поддержке Украины, но руководство Пентагона придерживается другой линии. Другой собеседник издания отметил: «Ничто больше не удивляет. Мы должны быть готовы ко всему».

По словам третьего источника, создается впечатление, что Вашингтон действует «крайне нескоординированно». «Многие лидеры стран НАТО просто пытаются угнаться за меняющимися настроениями в США», — отметил он.

Белый дом отверг обвинения в смене курса. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли подчеркнула: «Нет ничего более последовательного, чем внешняя политика президента Трампа. Он всегда будет ставить Америку на первое место и хочет мира в Украине и во всем мире». Она также отметила, что поставки оружия Киеву были возобновлены сразу после завершения проверки помощи, которую США оказывают другим странам.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил: он не отдавал приказа о приостановке поставок. По его словам, решение о ревизии запасов Пентагона было принято после недавних ударов по Ирану.

В ночь на 10 июля AP и Reuters сообщили, что США снова начали отправлять Киеву артиллерию калибра 155 мм и реактивные снаряды GMLRS.