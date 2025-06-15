В воскресенье утром в городе Елабуга (Республики Татарстан) прогремел взрыв и вспыхнул пожар на фоне предполагаемой атаки беспилотников на завод по производству дронов «Шахед».

Российские Telegram-каналы, включая Astra и Baza, сообщили о попадании по объектам в особой экономической зоне «Алабуга». На видео видно густой дым над районом предприятия.

По заявлениям властей Татарстана, удар пришелся по «автомобильному заводу». Один человек погиб, еще 13 получили ранения. Глава республики Рустам Минниханов подтвердил гибель и уточнил, что один из пострадавших в тяжелом состоянии. Пожар был быстро потушен.

Временно были закрыты региональные аэропорты — в Ижевске, Казани и Нижнекамске. Это уже не первая атака дронов на Елабугу: аналогичные удары фиксировались в апреле и мае, а украинская разведка ранее брала на себя ответственность за налет весной 2024 года. По утверждениям Киева, на заводе с 2023 года произведено свыше 6 тыс. боевых дронов и тысячи ложных целей для ПВО, а в 2025 году планировалось выпустить до 10 тыс. единиц.