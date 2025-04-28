В понедельник ранним утром на взлетной полосе аэропорта Тегерана в воздух поднялся правительственный самолет с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на борту. Направление – Баку, столица Азербайджана. Этот визит, казалось бы, обычная дипломатическая формальность, но на самом деле он несет куда более глубокий смысл. Встреча символизирует осторожный шаг двух соседей, которые совсем недавно балансировали на грани открытого противостояния, навстречу друг другу.

Из холода в тепло

Еще в начале 2023 года отношения между Ираном и Азербайджаном можно было охарактеризовать одним словом – напряженные. Январское нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, которое унесло жизнь охранника и оставило двоих раненых, стало апогеем многолетней напряженности. Баку не колеблясь назвал произошедшее терактом и эвакуировал дипломатический персонал. Позднее президент Ильхам Алиев открыто обвинил в случившемся иранские власти.

«Тот факт, что террорист дал интервью иранским СМИ после террористического акта, свидетельствует о том, что он является одним из тех, кого подослали некоторые представители иранского истеблишмента», – заявил тогда азербайджанский лидер.

События развивались стремительно. Исчезновение азербайджанского студента Фарида Сафарли в Иране, подозрения в шпионаже, полеты иранской военной авиации вдоль границы, арест в Азербайджане шести человек, по словам властей планировавших государственный переворот по заданию иранских спецслужб, – все это звенья одной цепи взаимного недоверия и подозрительности.

Однако время показало, что даже самые глубокие кризисы можно преодолеть, если есть политическая воля. В январе 2024 года Фарид Сафарли был освобожден и вернулся домой. А иранские власти завершили подготовку к исполнению смертного приговора Ясину Гусейнзаде, совершившему нападение на азербайджанское посольство, словно заложив фундамент для восстановления доверия.

Транспортные коридоры – артерии сотрудничества

Визит Пезешкиана, этнического азербайджанца по материнской и отцовской линиям, сопровождается целой делегацией высокопоставленных официальных лиц, включая главу МИД Аббаса Арагчи и первого вице-президента Мохаммада Резу Арифа. Такой уровень представительства говорит о значимости переговоров.

В центре внимания – транспортные коридоры, которые могут стать не просто дорогами, но настоящими артериями, связывающими экономики региона. Главным проектом является Международный транспортный коридор «Север-Юг» (INSTC), крупнейшая сеть автотрасс, железных дорог и морских маршрутов, соединяющая Балтийское море с Персидским заливом.

«Мы реализуем проекты по строительству и восстановлению дорог, в том числе железнодорожных. Эти коммуникации могут усилить торговые связи между нашей страной и Азербайджаном. Во-вторых, Азербайджан может сыграть связующую роль в отношениях и грузоперевозках между Ираном и Россией», – подчеркнул Пезешкиан в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV накануне визита.

Ключевым компонентом коридора «Север-Юг» остается железная дорога Решт – Астара – последнее недостающее звено вдоль западного побережья Каспийского моря. В январе Пезешкиан и президент России Владимир Путин согласились подписать трехстороннее соглашение и начать строительство железной дороги до конца марта 2025 года.

Перед отъездом в Баку Пезешкиан заявил, что его визит в Азербайджан открывает новую страницу в отношениях между двумя странами.

«Мы обсудим торговые, научные, экономические вопросы и транзитные пути между Ираном, Азербайджаном и Россией», – добавил он.

Президент Ирана отметил, что в рамках поездки иранские бизнесмены, промышленники и ученые проведут переговоры с партнерами из Азербайджана и постараются расширить связи.

«Аразский коридор» как альтернатива

Особое внимание в ходе переговоров будет уделено проекту «Аразского коридора», который должен обеспечить сухопутную связь между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через иранскую территорию.

«Сегодня наша помощь заключается в том, что мы проявили инициативу в создании наземного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Проект реализуется очень быстро. Это уже согласовано, и никаких проблем в создании сухопутной связи через территорию Ирана между основной частью Азербайджана и Нахчываном не возникнет», – заявил иранский президент.

Этот проект можно рассматривать как своеобразный ответ Ирана на идею Зангезурского коридора – проекта прямой дороги из Азербайджана в Нахчыванскую АР через территорию Армении. Тегеран всегда выражал опасения, что такой маршрут может отрезать Иран от доступа к Армении и еще больше изолировать страну в регионе. Предлагая альтернативный маршрут через свою территорию, Иран отстаивает свою позицию в этом чувствительном для себя вопросе, предлагая своего рода «компромисс».

Тени прошлого и контуры будущего

Отношения между Тегераном и Баку никогда не были простыми. После распада Советского Союза Иран был одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана в 1991 году, и среди первых открыл посольство в Баку. Однако за три десятилетия эти отношения пережили множество взлетов и падений.

Одним из факторов напряженности всегда оставалось сотрудничество Азербайджана с Израилем, который, по мнению Ирана, является его главным противником в регионе. Открытие азербайджанского посольства в Тель-Авиве в марте 2023 года вызвало резкую реакцию в Тегеране. Иранский парламент принял заявление, осуждающее этот шаг, а официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил: «Очевидно, что Иран не может оставаться равнодушным к заговору сионистского режима против него с территории Азербайджанской Республики».

Другим осложняющим фактором является крупная азербайджанская диаспора в Иране, насчитывающая по разным оценкам от 15 до 20 млн человек. Это крупнейшее этническое меньшинство в стране, и Тегеран всегда с настороженностью относился к возможному росту азербайджанского национализма в своих северных провинциях.

Однако сегодня, кажется, обе стороны в очередной раз готовы отодвинуть в сторону прошлые обиды и сосредоточиться на взаимной выгоде. Кроме транспортных проектов, повестка встречи президентов включает обсуждение сотрудничества в области «зеленой» энергетики, промышленности, торговли, здравоохранения, фармацевтики и образования.

Новая архитектура региональных отношений

Визит Пезешкиана в Баку происходит на фоне оттепели, взявшей старт еще при погибшем президенте Ибрагиме Раиси. Эта политика направлена на создание нового регионального, многовекторного порядка, где страны принимают суверенные решения в своих партнерствах, а не выстраиваются в фарватере какого-либо определенного блока.

Во время совместного заседания делегаций Ирана и Азербайджана президент Пезешкиан сделал важное заявление по карабахскому вопросу:

«Мы твердо убеждены, что права азербайджанского народа должны уважаться, и Карабах должен принадлежать Азербайджану. Карабах — неотъемлемая часть территории Азербайджана, и мы это уважаем», — отметил иранский лидер.

Это заявление знаменует существенный сдвиг в позиции Тегерана. На протяжении многих лет иранская дипломатия стремилась к тонкому балансу в карабахском вопросе. Даже когда Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи говорил о необходимости освобождения азербайджанских территорий, его заявления неизменно сопровождались оговорками о «красных линиях»: неприкосновенности армянских границ и недопустимости приближения «террористических элементов» к иранским рубежам. Теперь риторика Пезешкиана демонстрирует более определенную поддержку территориальных притязаний Баку, что отражает прагматичную адаптацию иранской внешней политики к новым реалиям в регионе после окончательной победы Азербайджана в карабахском конфликте.

Символично, что последние моменты жизни президента Раиси были связаны именно с азербайджано-иранским сотрудничеством. В мае 2024 года он погиб в авиакатастрофе после открытия двух совместных плотин и гидроэлектростанции на реке Араз, на церемонии присутствовал и президент Алиев.

Президент Пезешкиан уже посетил с официальными визитами Туркменистан, Таджикистан и Ирак, что стало косвенным подтверждением желания Ирана выстраивать новую архитектуру региональных отношений.

Важно отметить, что визит происходит в новых геополитических условиях – после завершения Второй Карабахской войны и установления контроля Азербайджана над всей территорией Карабаха. Стабилизация ситуации в регионе открывает возможности для экономического сотрудничества между всеми региональными игроками, включая Иран и Азербайджан, хотя подходы сторон к послевоенному урегулированию и региональным транспортным проектам существенно различаются. Тегеран, долгое время поддерживавший особые отношения с Арменией, теперь вынужден адаптироваться к новым реалиям на Южном Кавказе.

Взгляд в будущее

«Иран и Азербайджан имеют глубокую историческую, культурную и духовную связь, и я надеюсь, что этот обмен приведет к развитию и росту страны во всех областях, и что мы сможем поделиться друг с другом нашим общим опытом», – заключил Пезешкиан перед вылетом в Баку.

В свете глобальных геополитических трансформаций Южный Кавказ приобретает все большее стратегическое значение. Война в Украине повысила стратегическую ценность региона, особенно в контексте расширения коридоров, связывающих Азию и Европу.

Визит иранского президента в Азербайджан можно рассматривать как взаимную попытку обеих стран преодолеть накопившиеся противоречия и найти пути сотрудничества, которые могли бы способствовать стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Обе стороны, очевидно, осознают, что длительная напряженность не отвечает их национальным интересам, и стремятся к прагматичному диалогу, несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду ключевых вопросов.

Два соседа с длинными границами и историческими родственными связями, похоже, готовы вывести свои отношения на более стабильную, предсказуемую и конструктивную траекторию с помощью последовательного укрепления и взаимодействия на высоком уровне. И хотя путь к полному доверию может быть долгим, первые шаги уже сделаны. Мосты над пропастью недоверия начинают обретать форму.