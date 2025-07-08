Отец миллиардера Илона Маска — Эррол Маск — во время недавнего визита в Москву высоко оценил Россию и заявил, что посоветовал бы своему сыну приехать сюда.

«Не думаю, что он был в России, но я бы порекомендовал ему посетить ее. Я был в Москве — это удивительное место», — сказал он российским СМИ.

79-летний Эррол Маск приехал в РФ в июне, чтобы принять участие в форуме «Будущее 2050». Мероприятие организовал предприниматель Константин Малофеев, попавший под санкции ЕС и США еще в 2014 году за призывы к аннексии Крыма и поддержку крымских сепаратистов. Кроме него, организатором форума указан ультранационалистический философ Александр Дугин, который оправдывал начало российско-украинской войны и захват Украины.

Темой форума в этом году стали «‎‎традиционные российские ценности и противостояние моральному упадку Запада». Среди приглашенных также были американский конспиролог Алекс Джонс и британский политик Джордж Галлоуэй.

В ходе выступления Маск-старший сделал ряд резонансных заявлений. В частности, он выразил желание посетить регионы, «воссоединившиеся с Россией», — имея в виду аннексированные украинские территории. «Эти искусственные границы, нарисованные на карте, ни к чему», — подчеркнул Эррол Маск.

Он также обвинил страны НАТО в намеренном преувеличении российской угрозы.

«Западные правительства запугивают собственное население вымышленной угрозой со стороны России. Хотя силы НАТО в десять раз превышают российские», — заявил отец миллиардера.

Не обошлось и без личных историй. По словам Эррола, когда-то его сын пытался купить ракету в России, но его не воспринимали всерьез. «Они подумали, что он шутит, и отказали. Так и появилась SpaceX», — рассказал Маск-старший со смехом.

В неформальном разговоре Эррол прокомментировал и конфликт своего сына с Дональдом Трампом, объяснив его стрессом и переутомлением. Он также положительно отозвался о президенте Владимире Путине, отметив, что Россия — это страна с «сильными ценностями», в отличие от «запутавшегося Запада».

Визит вызвал неоднозначную реакцию, особенно на фоне продолжающейся войны в Украине и тесных связей компаний Илона Маска с оборонной промышленностью и технологиями Запада. Сам миллиардер визит своего отца в Россию никак не комментировал.