ПОЛИТИКА
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Проще на Марс, чем создать свою партию
Создать новую политическую силу в США фактически невозможно — партия Илона Маска так и останется маргинальной, считают СМИ
Проще на Марс, чем создать свою партию
Президент США Дональд Трамп и Илон Маск / Reuters
8 июля 2025 г.

Илон Маск 5 июля объявил о создании новой политической силы — партии «Америка», пообещав бросить вызов монополии демократов и республиканцев. Однако, как отмечает The New York Times (NYT), построить партию в США с нуля — задача куда сложнее, чем даже отправить человека на Марс. 

Несмотря на громкое заявление, у проекта пока нет четкой структуры. Маск не зарегистрировал партию в Федеральной избирательной комиссии (FEC), не опубликовал программу и не представил команду. Все, что есть — несколько постов в соцсетях и туманные обещания «вернуть людям свободу», пишет газета.

По словам источников, близких к Маску, идея пока на стадии обсуждения. Некоторые его советники начали прорабатывать юридические и организационные вопросы, рассматривая вариант создания суперкомитета (super PAC), но сам Маск публично тему пока не развивает.

Тем временем в базе FEC уже начали появляться сомнительные образования с названиями вроде «America Party» и «X Party», с фальшивыми адресами и контактами. Маск назвал эти попытки мошенническими и открестился от любой связи с ними.

Этот шаг в политику также обострил конфликт Маска с Дональдом Трампом. Все началось с критики налоговой политики Трампа, которую Маск назвал «безумной». В ответ президент публично высмеял идею третьей партии и обвинил Маска в попытке «посеять хаос».

Создание партии в США требует гораздо больше, чем громких лозунгов, поясняет NYT. Необходимо пройти сложную регистрацию, открыть официальные счета, организовать инфраструктуру и, главное, добиться допуска на избирательные бюллетени каждого штата — задача, с которой не справились десятки движений до него.

Даже при богатстве и влиянии Маска — это не космос, где он уже доказал свою компетентность. В политике все сложнее: нет ракеты, которая за один запуск доставит тебя в Белый дом. И пока «партия Маска» больше похожа на идею, чем на реальную кампанию. Впрочем, если миллиардер все же сможет грамотно выстроить политическую рекламу, у него есть все шансы забрать себе голоса консервативных американцев, которые устали от «‎шоковой терапии»‎ Дональда Трампа. Если Маск поторопится, у его партии могут быть все шансы пройти в Конгресс на следующих выборах в 2026 году.


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