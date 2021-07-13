Испокон веков считается, что мужчины – сильный пол, а женщины – слабый. На первый взгляд, это действительно так. Но если копать глубже и смотреть не только на физические данные, то можно обнаружить весьма любопытные факты.

Наверняка вам знаком стишок из интернета про страдания молодого человека и конечный вердикт его супруги: «У мужа 37 и 2». И, скорее всего, большинство женщин согласятся с автором стихотворения: «Да, мой такой же! Я при 40°С бегаю за детьми, а он при 37 лежит умирает!»

Это симуляция? Или все действительно так и есть? О слабостях сильного пола мы сегодня и поговорим!

Половые гормоны и иммунитет: pro & contra

Так почему же инфекции нещадно поражают мужчин, но более снисходительны к женщинам? А дело и не в их избирательности, просто причина в разных эффектах гормонов. Мужские половые гормоны, тестостерон в частности, подавляют иммунный ответ. А женские эстрогены стимулируют иммунитет и дают жесткий отпор самозванцам извне. Так, например, было обнаружено, что тестостерон способен снижать системные воспалительные цитокины (фактор некроза опухоли-α, интерлейкин-6 и интерлейкин-1β) и стимулировать противовоспалительный цитокин интерлейкин-10.

К чему это приводит? А к тому, что этот гормон не дает иммунитету разгуляться, в полной мере развить воспаление и затем его погасить.

Ведь что такое иммунный ответ? Это повреждение клеток/вторжение инфекции, затем развитие воспаления, с подъемом уровней всевозможных факторов воспаления, что в конечном итоге привлекает к очагу воспаления иммунные клетки. Словно подбросив мясо в пасть льву, организм так активизирует защитные силы. И именно благодаря такой яркой картине воспаления развивается мощный иммунный ответ.

Тестостерон же подавляет как само воспаление, так и иммунный ответ на него.

Временами это и хорошо – иммунная система обуздана, не будет проявлять повышенную активность и не приведет к аутоиммунным и аллергическим заболеваниям. Но перед лицом инфекций такая защита – «медвежья услуга». И перед онкологией, кстати, тоже.

У женщин же все с точностью до наоборот. Иммунная система реагирует, как посчитает нужным, на раз-два расправляется с микробами, но такое ее свободолюбие оборачивается более частыми аутоиммунными заболеваниями и аллергиями по сравнению с мужским организмом.

Секрет долголетия

Вы замечали, что во все времена женщины жили и живут дольше, чем мужчины? Раньше это можно было объяснить частыми войнами, инфекциями, которые, как мы теперь знаем, забирают в первую очередь мужчин. Но сейчас-то мирное время, да и инфекции давно стали курабельными, а картина все та же. Оказывается, и здесь замешаны эффекты гормонов.

Старение, как известно, сопровождается изменением уровней половых гормонов. Есть гипотезы о том, что возрастное снижение тестостерона может быть косвенной причиной уменьшения продолжительности жизни мужчин. Казалось бы, он же подавляет иммунитет, значит, его снижение должно быть на пользу организму! Но не все так просто.

Дефицит тестостерона может быть связан с преждевременной смертностью и рядом сопутствующих заболеваний:

– сексуальные расстройства,

– инсулинорезистентность и сахарный диабет 2 типа;

– метаболический синдром (объединяет в себе сахарный диабет, дислипидемию, висцеральное ожирение, гипергликемию и др. состояния),

– повышенное артериальное давление;

– процессы тромбообразования;

– атеросклероз;

– инфаркт миокарда и прочие сердечно-сосудистые заболевания, в том числе высокий уровень смертности от них.

И все эти состояния, по-видимому, связаны между собой.

Вот же дилемма: много тестостерона – плохо иммунитету, мало – плохо всему организму! Поди разберись, как лучше-то?..

С другой стороны, женские эстрогены смягчают посттравматические нарушения и воспалительные реакции, могут играть защитную роль от окислительного стресса и повреждения мышц (у эстрогенов есть антиоксидантные свойства). Эстрадиол также влияет на активацию и пролиферацию сателлитных клеток, тем самым увеличивая потенциал роста и восстановления клеток. Все эти и множество других эффектов женских гормонов, возможно, способствуют повышению продолжительности жизни женщин по сравнению с мужчинами.

Как остановить старение?

Если говорить о мужчинах, то самое подходящее и доступное, а главное – практически безопасное для них, – это, как ни банально, занятия спортом и здоровый образ жизни. Тренировки с отягощениями, с высокой интенсивностью и объемными упражнениями могут взаимовыгодно работать с тестостероном, положительно влияя на обмен веществ и силу мышц, их функциональные характеристики и, в конечном итоге, на долголетие. Предполагается, что занятия спортом повышают тестостерон у пожилых мужчин, что приводит к увеличению мышечной силы, таким образом противодействуя слабости. И все это косвенно способствует повышению качества и увеличению продолжительности жизни.

Также верным было бы предположить, что если мужчины будут дополнительно принимать препараты тестостерона, то это тоже благотворно отразится на их здоровье и долголетии. Однако в этом плане все не так однозначно, и подобная терапия сопряжена с различными побочными эффектами.

Метаанализ Калофа и его коллег, включавший 13 различных исследований, выявил следующие последствия у группы мужчин с заместительной терапией тестостероном:

– более высокие показатели рака простаты, простат-специфического антигена;

– почти в 4 раза больше шансов на гематокрит более 50% (эритроцитоз, сгущение крови), – наиболее частое нежелательное явление, связанное с андрогенами, по сравнению с группой плацебо;

– другие потенциальные побочные эффекты длительного лечения тестостероном (прыщи, жирная кожа, снижение выработки спермы и фертильности).

И опять же не забываем про нелюбовь тестостерона к иммунитету.

Впрочем, у женщин, как ни странно, физиологическая терапия тестостероном улучшает вазодилатацию и снижает диастолическое артериальное давление.

Также есть гипотезы о возможном благоприятном влиянии женских половых гормонов на организм мужчин. Однако, приведет ли терапия (фито-) эстрогенами к увеличению продолжительности жизни мужчин до уровня, аналогичного уровню женщин, еще предстоит выяснить. Да и побочные эффекты гормонов никто не отменял.

Не гормоном единым

Если бы дело было только в гормонах, то после наступления климакса женщины бы сравнялись с мужчинами по части болячек. Но этого не происходит.

Оказывается, что в разнице иммунитета замешаны еще и половые хромосомы, особенно Х-хромосома. На ней расположено множество генов, связанных с работой иммунитета. У женщин, как известно, две Х-хромосомы, а у мужчин одна. И это тоже один из факторов, объясняющих более сильный иммунитет слабого пола.

Верность данной гипотезы подтверждается исследованиями с участием людей с неправильным набором хромосом: например, синдром Клайнфельтера (мужчины с лишней Х-хромосомой) и синдром Шерешевского-Тернера (женщины с одной Х-хромосомой или полным/частичным отсутствием Х-хромосом). Первые, будучи мужчинами, развивают иммунный ответ «по-женски», с большим количеством Т- и В-лимфоцитов, и лишаются его при терапии тестостероном. Вторые же, наоборот, оказываются обделены Т- и В-клетками и антителами разных типов по сравнению с другими женщинами.

Эволюция на стороне женщин?

Помните, в школе, когда получали плохие отметки, то неприятные ощущения от этого как-то уменьшались, если плохо было всему классу? На психологическом уровне, когда ты не один страдаешь, то это принять как-то легче.

Если вы из таких людей, то я облегчу вашу ношу.

Оказывается, не только мужчины страдают от несовершенного иммунитета, но и самцы многих животных. Мужской пол в целом в природе меньше приспособлен, чем женский.

У этой несправедливости есть свое эволюционное объяснение – теория иммунокомпетентного гандикапа. Она предполагает, что способность тестостерона подавлять иммунный ответ делает половой отбор более честным.

Самки, как правило, выбирают самцов с наиболее яркой окраской (или хорошо развитыми половыми признаками, или выраженной заботой о потомстве), за которые как раз отвечает тестостерон. Но сами по себе внешние признаки не отражают «качество» самца в целом. И чтобы самка, выбирая по одежке, угадывала и общую приспособленность самцов, тестостерон ослабляет их защиту перед лицом инфекции – и потому до «смотрин» доживают только наиболее крепкие из них.

Да и потом... Особь женского пола должна рожать, выхаживать, заботиться о потомстве, поэтому иммунитет «бдит» все, что происходит вокруг, он готов эффективно отразить любую атаку извне.

А самец... Он сделал ребенка, и природа говорит: «свободен»; вынашивать тебе не надо, выкармливать тоже. А потому сильная реактивная иммунная система как бы и не нужна...

Самсоны современности, сила кудрей и коронавирус

Да, даже в такой теме нельзя не упомянуть про SARS-CoV-2. За период нынешней пандемии нам на глаза попадалось немало интересных исследований. И одно из них – это наблюдение за тем, что лысые мужчины чаще и тяжелее заболевают COVID-19, чем их собратья с шевелюрой. Помните силача Самсона, сила которого заключалась в волосах? Защитная сила кудрей существует?!

Нет, конечно, просто здесь тоже не обошлось без гормонов.

Дело в том, что зачастую облысение связано с избытком дигидротестостерона (ДГТ) в крови. Это потомок тестостерона. Он влияет на многие процессы в организме, но нас сейчас больше интересует его связь с волосами и иммунитетом. Оказывается, у него двоякий эффект: на голове он вызывает облысение (т.н. андрогенная алопеция, когда лысеет вначале область выше лба, макушка и далее книзу), а в остальных местах, наоборот, ДГТ стимулирует усиленный рост волос (в ушах, носу, бороде, на груди и т.д.).

«Так при чем здесь лысина и коронавирус?», – спросите вы.

А при том, что облысение у мужчин – это зачастую показатель повышенного уровня ДГТ, и мы опять же вспоминаем, что мужские гормоны подавляют иммунитет и усугубляют течение инфекций. Это же правило относится и к коронавирусу.

И оно было подтверждено в нескольких исследованиях: чем тяжелее была степень алопеции у пациентов, тем тяжелее были и симптомы коронавируса. То есть лысина, грубо говоря, – возможный предиктор тяжелого течения ковида. Судя по степени облысения, можно предположить будущую степень тяжести течения новой инфекции. И не только по лысине: ученые предлагают целый комплекс проявлений под названием «Признак Габрина», или «гиперандрогенное лицо» – это алопеция, но при этом густая борода и прочая растительность на лице, жирная кожа, акне.