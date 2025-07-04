ПОЛИТИКА
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Китай наказал Европу за электрокары
Китай ввел пятилетние пошлины до 34,9% на европейский бренди, как ответ на действия ЕС в отношении китайских электромобилей
Китай наказал Европу за электрокары
Кая Каллас и Ван И / AP
4 июля 2025 г.

Министерство коммерции Китая объявило о введении антидемпинговых пошлин на бренди, импортируемый из стран Евросоюза. Мера вступит в силу 6 июля и будет действовать в течение пяти лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ставки пошлин составят до 34,9% и будут применяться к продукции, основную часть которой составляет французский коньяк.

Некоторые производители, включая французские компании Pernod Ricard и Remy Cointreau, смогут избежать повышенной ставки. Это возможно в случае, если они продолжат соблюдать условия, ранее согласованные с китайской стороной, включая обязательства по минимальной цене.

Антидемпинговое расследование было начато Пекином в 2024 году после того, как Европейский союз начал рассматривать возможность введения пошлин на китайские электромобили. Новое решение Китая расценивается как ответная мера в условиях торговой напряженности между Пекином и Брюсселем.

22 апреля министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с британским коллегой Дэвидом Лэмми, в ходе которых обсудил «одностороннее запугивание» в международных отношениях.

Ранее СМИ сообщали, что Китай рассматривает возможность отмены санкций против пяти действующих и бывших депутатов Европарламента, которые критиковали ситуацию с правами человека. Этот шаг может открыть путь к новым торговым переговорам с ЕС.

В начале мая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов к сотрудничеству с лидерами Европейского союза.

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