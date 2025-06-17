На саммите G7 в Канаде председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась найти общий язык с Дональдом Трампом, осудив политику Китая по ограничению экспорта критически важных материалов. По ее словам, Пекин «вооружил» свои позиции в области редкоземельных ресурсов, подрывая глобальную конкуренцию.

С апреля Китай резко ограничил экспорт магнитов и минералов, необходимых для их производства. Хотя ограничения были ответом на тарифы Трампа, они затронули и Европу. «Когда мы сосредотачиваемся на тарифах между союзниками, мы теряем энергию, которую следовало бы направить на настоящую угрозу», — сказала фон дер Ляйен, обращаясь к Трампу прямо за круглым столом.

Она подчеркнула, что «Дональд прав — это серьезная проблема» и призвала США объединиться с союзниками, чтобы противостоять дисбалансам в мировой торговле, создаваемым Китаем. Председатель Еврокомиссии принесла с собой на встречу постоянный магнит — символ зависимости Европы от китайских поставок в таких отраслях, как автопром и ветроэнергетика.

Финальное заявление G7, как ожидается, обойдет Китай стороной, упомянув лишь «нерыночные практики» в сырьевом секторе. Несмотря на это, фон дер Ляйен отдельно обсудила с Трампом ускорение переговоров о «справедливой торговой сделке» между США и ЕС.