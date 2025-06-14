ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: предложение РФ — это не мир, а ультиматум
Владимир Зеленский назвал российское предложение по урегулированию конфликта «ультиматумом» и заявил, что США должны занять более жесткую позицию
Зеленский: предложение РФ — это не мир, а ультиматум
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
14 июня 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение России по мирному урегулированию не планом, а «ультиматумом».

«Россия написала так называемое предложение и четко понимает: все, что там указано, не соответствует ни Конституции Украины, ни законам, ни международному праву, ни воле украинского народа. Это не мирный план — это ультиматум, составленный так, чтобы Украина не могла его принять», — заявил он.

По словам Зеленского, Украина готова к миру, но не к капитуляции.

«Мы показали, что готовы на все ради мира. На все — кроме капитуляции. Давайте говорить откровенно: почему должно быть прекращение огня на чьих-то условиях? Это и есть ультиматум».

Говоря о перспективах переговоров с Россией, президент сообщил, что сейчас продолжаются обмены.

«Это сложный процесс. Мой министр обороны находится в контакте с представителем российской стороны Мединским. По договоренности, сначала завершатся обмены, потом начнем обсуждать следующий шаг. Мы рассчитываем, что обмены завершатся 20 или 21 числа», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что не может называть точные даты, но подтвердил: «Обмены будут. Завтра тоже должны быть. Пока все так».

Президент Украины считает, что нынешняя тональность Вашингтона в общении с Москвой недостаточна.

«Это похоже на теплый разговор. А такими словами (президента РФ Владимира) Путина не остановить — ему это даже нравится. Подход должен быть другой. Путин должен понимать, что США поддерживают Украину. Поддержка армии и санкции — это главное», — отметил Зеленский.

Он добавил, что любые сигналы о сокращении помощи Украине или попытки уравнять Киев и Москву — это «глубоко несправедливо».

«Россия — агрессор. Она начала эту войну и не хочет ее заканчивать. Слова ее не остановят. Это как поезд на большой скорости без машиниста. Путин радикализировал общество. Его накачали ненавистью к НАТО, США и Западу», — подчеркнул президент.

Зеленский также прокомментировал возможную передачу Украине систем ПВО Patriot. По его словам, Израиль передал одну из установок США для восстановления.

«После 7 октября Израиль занимался своими внутренними вопросами. Мы не поднимали эту тему. Потом пришла информация: можно рассчитывать на старые модели Patriot. Одна из таких систем находилась в Израиле. Она может работать после ремонта. Не хочу называть точные цифры — кто-то говорил про четыре. Но до Украины эта система пока не дошла», — сообщил он.

Зеленский подчеркнул, что официальной передачи не было.

«Мы благодарны, если это действительно для нас. Но она все еще не у нас. Я бы сказал прямо: да, Израиль передал, если бы это уже произошло. Пока она отправлена в США на восстановление. Из США в Украину она еще не попала», — заключил он.

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