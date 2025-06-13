Израиль нанес новые удары по территории Ирана, включая один из важнейших ядерных объектов страны — подземный комплекс в Фордо. Иранское государственное телевидение сообщило о двух мощных взрывах в районе объекта, расположенного в горной местности в провинции Кум.

Согласно тем же источникам, вблизи комплекса был сбит израильский беспилотник. Фордо, заглубленный на полкилометра в скалу, считается наиболее защищенным ядерным объектом Ирана.

Израиль также нанес удары по ракетной инфраструктуре и пусковым установкам на юге Тегерана.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что страна готовится к «нескольким волнам атак» в ответ на продолжающуюся операцию против Ирана. Израильские СМИ сообщили о подлетающих ракетах йеменских хуситов.

Иранские СМИ и соцсети продолжают сообщать о мощных взрывах в Тегеране и окрестностях.

По меньшей мере 86 человек погибли и 341 получили ранения в результате масштабных израильских авиаударов по Ирану в пятницу, передает агентство Fars.