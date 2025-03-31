В городе Худжанд 31 марта состоялась трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. По итогам переговоров лидеры подписали договор о точке стыка государственных границ и совместную декларацию о вечной дружбе.
Пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что подписанные документы названы историческим шагом для всего региона.
Президент Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан высоко ценит отношения с Кыргызстаном и Узбекистаном. Он отметил, что добрососедство, равноправие и учет интересов друг друга лежат в основе внешней политики страны.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил партнеров с подписанием договора и заявил, что полное урегулирование пограничных вопросов между Таджикистаном и Кыргызстаном укрепит стабильность в регионе. По его словам, новый договор будет способствовать устойчивому развитию и росту международного авторитета Центральной Азии.
Мирзиеев добавил, что торжественно открытая Стела Дружбы станет символом доверия, добрососедства и стратегического партнерства.
Глава Кыргызстана Садыр Жапаров выразил уверенность в будущем многопланового сотрудничества между странами региона. Он отметил, что прочные связи между соседями — залог стабильности и процветания.
«Как гласит народная мудрость: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». Кыргызстан с большим оптимизмом смотрит в будущее», — заявил Жапаров.
Он также предложил ввести единую региональную визу для свободного передвижения туристов — по аналогии с Шенгенской зоной в Европе.
Точка стыка границ расположена на пересечении Узбекистанского района Ферганской области (Узбекистан), Баткенского района Баткенской области (Кыргызстан) и Исфаринского района Согдийской области (Таджикистан).
Переговоры по этому вопросу начались еще в 2007 году, но согласия удалось достичь только в 2024 году. В январе 2025 года в предполагаемом районе стыка состоялась встреча глав правительств трех стран.
На ней Узбекистан предложил установить символическую стелу. Инициатива получила поддержку всех сторон.