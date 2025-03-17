ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Какими будут условия перемирия в Украине?
Киев и Москва обсуждают доступ к Черному морю и владение Запорожской АЭС после окончания войны
Какими будут условия перемирия в Украине?
Порт Одессы / Reuters
17 марта 2025 г.

Доступ к черноморским портам стал одной из ключевых тем возможного мирного соглашения между Украиной и Россией, заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью CBS News.

Он не стал раскрывать подробности этих обсуждений, но добавил, что помимо портов также затрагивают контроль над Запорожской АЭС после прекращения боевых действий.

Крупнейшая в Европе АЭС с лета 2022 года находится под контролем России. Близость боевых действий делает работу станции фактически невозможной, потому большая часть реакторов остановила работу.

Украинские черноморские порты включают Одессу, Черноморск, Николаев, Южный и Белгород-Днестровский. С начала войны порты стали главной транспортной артерией Украины, однако их работа серьезно пострадала из-за атак России и ограничения судоходства в Черном море и на Дунае.

Администрация Дональда Трампа выражает осторожный оптимизм относительно перспектив прекращения огня, отметил Уиткофф. По его словам, президент США проведет переговоры с Владимиром Путиным уже на этой неделе. 

«Два президента проведут очень позитивное обсуждение на этой неделе», — заявил он в эфире CNN.

Однако Вашингтон намекнул, что Украина может столкнуться с необходимостью серьезных уступок. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что Киев, вероятно, должен будет отказаться от членства в НАТО и передать часть территории России. «Речь идет о соглашении — территория в обмен на будущие гарантии безопасности», — пояснил политик, подчеркнув, что постоянное членство Украины в альянсе маловероятно.

Москва пока не дала четкого ответа на американские предложения, выдвинув встречные условия. Российские власти настаивают, что Украина не должна присоединяться к НАТО, тогда как Киев отвергает любые территориальные уступки.

Несмотря на сложности, Уиткофф выразил надежду на прогресс: «Все стороны, включая Европу, привержены достижению успешного урегулирования».


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