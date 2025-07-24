Иран может вновь допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к мониторингу своих ядерных объектов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов и бывших американских чиновников.

По их оценке, этот шаг позволит Западу понять, какая часть иранской ядерной программы сохранилась после ударов Израиля и США. Кроме того, допуск инспекторов может стать основой для возобновления переговоров о сдерживании ядерных амбиций Тегерана.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил журналистам в Нью-Йорке, что в ближайшие недели в Тегеране состоится встреча с делегацией МАГАТЭ. По его словам, стороны обсудят возможные форматы восстановления мониторинга ключевых ядерных объектов.

В пятницу иранская сторона также намерена провести переговоры с представителями европейских стран по вопросу возобновления диалога между Ираном и США. WSJ сообщает, что министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии выразили готовность отложить восстановление санкций в случае, если Иран возобновит сотрудничество с МАГАТЭ и начнет новые переговоры с администрацией президента Дональда Трампа.

В случае отсутствия прогресса европейские страны готовы восстановить санкции, отмененные после заключения соглашения по ядерной программе в 2015 году. По информации издания, срок действия механизма восстановления истекает в октябре, а решение по санкциям может быть принято уже в конце августа.

Возможная встреча с представителями МАГАТЭ стала первым сигналом о готовности Тегерана восстановить присутствие международных инспекторов. По данным Пентагона, удары США и Израиля отбросили иранскую ядерную программу примерно на два года. Однако точные масштабы разрушений и состояние запасов высокообогащенного урана остаются неизвестными.

Израильская сторона считает, что запасы на заводе в Исфахане уцелели. По словам одного из израильских чиновников, часть этих запасов при достаточных усилиях может быть восстановлена.

Как отмечает WSJ, степень допуска инспекторов к объектам Ирана определит, насколько полную информацию о состоянии программы смогут получить МАГАТЭ и западные страны.