1 июля наконец отменили ковидные ограничения в Турецкой республике. Заболеваемость снизилась, вакцинация населения идет семимильными шагами и дает плоды. Казалось, жизнь снова засияла яркими красками. Если бы не одно «но»...

Эта пандемия никак не хочет отступать без боя: мир снова погрузился в состояние паники, на сей раз из-за опасных мутаций вируса. Локдаун, маски, штрафы, вакцинация... Неужели все усилия коту под хвост? Разберемся вместе.

Почему вирус мутирует?

Мутации – это изменения в живых организмах, которые помогают им выжить в окружающей среде, повысить свою жизнеспособность и увеличить воспроизведение себе подобных. Словом, всё, что помогает жить припеваючи. Вот и наш товарищ SARS-CoV-2 лезет из кожи вон для этого. И делает это весьма успешно.

Основные причины мутаций

Зачастую это случайность. Так устроены вирусы: когда они воспроизводят себе подобных (реплицируются), то время от времени изменяются. Это и есть мутации. Чаще всего они ни на что не влияют.

Но бывает так, что изменения затрагивают определенные свойства вируса. Например, заразность (помогает быстрее распространяться в популяции) или болезнетворность (болезнь становится более тяжелой).

Процент мутаций повышается, когда вирус широко циркулирует среди населения и заражает большое количество людей. Чем больше распространенность вируса, тем чаще он реплицируется, тем больше у него возможностей измениться.

Новые варианты коронавируса и особенности их мутаций:

> B.1.1.7 (альфа) британский – самый распространенный, его мутация отвечает за заразность;

> B.1.351 (бета) южноафриканский – более устойчив к лечению плазмой переболевших или сывороткой привитых, чем другие его собратья;

> P. 1 (гамма) бразильский – вызывает более тяжелые случаи заболевания даже у переболевших;

> B. 1.617.2 (дельта) индийский – самый опасный штамм на данный момент, с высокой заразностью (на 40% заразнее британского), быстрым распространением, тяжелым течением. Причем поражает он преимущественно молодых людей (97% всех заболевших моложе 50 лет). Именно он считается самым агрессивным мутантом, наводя ужас почти на 100 стран мира, именно о нем трубит ВОЗ, именно о нем далее мы поговорим подробно.

Есть и другие штаммы и мутации SARS-CoV-2, но они пока не настолько вызывают обеспокоенность, поэтому не будем на них останавливаться.

Есть ли мутанты в Турции и стоит ли беспокоиться?

На данный момент в Турецкой республике преобладает альфа-штамм, как об этом сообщил д-р Кенан Мидилли – член Научного Совета и профессор кафедры Микробиологии университета Cerrahpaşa.

«Пока нет никаких данных, которые бы свидетельствовали о распространенности дельта-штамма в Турции. В настоящее время у нас доминирует альфа-штамм, это более 90% всех заболевших», – подчеркнул профессор.

Ситуация в России

В РФ до недавнего времени также преобладал альфа-штамм, но за последние пару месяцев его вытеснил дельта. Особенно это актуально для Москвы и Санкт-Петербурга.

Более того, несколько дней назад в РФ был обнаружен еще один мутантный вариант коронавируса – AY.1, он же «дельта-плюс». Существует мнение, что он завозной. О его особенностях пока говорить рано, но предполагается, что он более устойчив к антителам переболевших другими штаммами SARS-CoV-2, а также, по-видимому, к вакцинации.

Как остановить процесс мутации?

Двери для распространения мутаций открывает широкая циркуляция вируса в популяции. Как не допустить этого?

Можно запереть людей по домам, чтобы никто ни с кем не общался, тем самым сдерживая распространение заразы. Но мы же понимаем, что одними локдаунами сыт не будешь. Как только их отменят, снова пойдет волна заражений. Не до конца же жизни затворничать?

Можно, конечно, положиться на волю естественного отбора – просто все ограничения снять и дать всем переболеть: «да выживет сильнейший!». Раньше все так и происходило с некурабельными инфекциями типа чумы, натуральной оспы. Но сейчас XXI век, и это негуманно. Да и переболевшие болеют повторно, смысла болеть нет.

Эффективны физические методы борьбы с инфекцией: обработка рук, маски, дистанцирование, – все это уменьшает интенсивность передачи вируса, снижая вероятность мутаций. Однако мы помним, что новые штаммы потихоньку приспосабливаются, оттачивая мастерство заражать народ.

Еще один выход – это дать людям помощника против агрессора. И на данный момент этим помощником является вакцина. Чем больше людей прививается, тем больше коллективный иммунитет против вируса, тем меньше у него шансов путешествовать по людям, а значит, мутировать.

Почему переболеть – не выход, а вакцина – самое то?

Сперва немного о видах иммунитета.

Естественный – у переболевших. Его надежность зависит от вида инфекции. Например, можно один раз переболеть корью и больше не заболеть. Это стойкий иммунитет на всю жизнь. А можно переболеть гриппом и все равно болеть им каждый год. От него иммунитет нестойкий. С ковидом то же самое. Иммунитета у переболевшего хватает на полгода максимум, затем он начинает снижаться. И человек снова заболевает. Более того, такой иммунитет часто «пробивается» другими мутантными штаммами.

Мой родственник 30-ти лет заболел снова через 3 месяца после перенесенного ковида – еще тяжелее, чем в первый раз. И таких случаев немало.

Искусственный – у привитых. В отличие от болезни, прививка не дает организму вкусить все «прелести» симптомов, но при этом стимулирует как клеточный, так и антительный иммунный ответ. Естественный иммунитет – это зачастую только антитела. Бонусов у прививки, несомненно, больше. Одна прививка может защитить от разных штаммов вируса, ибо «визитная карточка» вируса, как правило, не меняется при большинстве мутаций. Хотя бывают и исключения. Также благодаря прививкам развивается перекрестный иммунный ответ – система защиты узнает части мутировавшего вируса, вспоминая «визитку» вакцины, и тем самым хорошо реагирует даже на мутанты.

Так или иначе, вакцина призвана не защитить от болезни, а предупредить тяжелое течение, осложнения и летальный исход. То есть привитые тоже могут заболеть, но в легкой форме.

Гибридный иммунитет. Это когда комбо: заболел + привился. Самый крутой вид иммунитета с самой совершенной защитой. Есть и антитела, и обученные Т-клетки иммунитета, причем работают они в десятки и сотни раз эффективнее. Кстати, переболевшему достаточно одной дозы вакцины для такой суперзащиты.

А теперь подробно поговорим о прививках, какие есть, какие из них лучше, какие могут быть побочки и осложнения от вакцин.

Виды вакцин от Covid-19

Векторные вакцины. Это «Спутник V», AstraZeneka, J&J и ряд других. Мы будем рассматривать самые распространенные, т.е. первые три.

В таких вакцинах содержатся два вида вируса: один из них – вектор, который обезврежен и доставляет частицы другого вируса в организм (своего рода курьер). Другой вид вируса – это зачастую белки или часть генетического материала. В «Спутник V», например, в качестве векторов используются аденовирусы человека, и они доставляют иммунитету «визитку» коронавируса. Иммунитет ее внимательно изучает и запоминает, вырабатывает целую армию из Т- и В-клеток иммунитета. Т-клетки сразу нейтрализуют гостя, даже если тот осмелится проникнуть в местную клетку (вирусы могут жить только в живой клетке) – Т-киллеры беспощадны и «убирают» даже «своих» вместе с захватчиками внутри. В-клетки – это антитела и клетки памяти, которые при последующем «захвате» сразу вспомнят вакцинную «визитку» и обезвредят противника.

Подробнее о «Спутник V» мы говорили ранее.

Вакцины на основе нуклеиновых кислот. (Pfizer-BioNTech, Moderna) доставляют в клетки нашего организма определенный набор инструкций в виде ДНК или мРНК, побуждая их синтезировать нужный специфический белок. Наша иммунная система должна распознать этот белок и дать на него иммунный ответ. Точно так же запись об этом чужеродном белке остается в клетках памяти, и при последующем вторжении разворачивается незамедлительная спецоперация по обезвреживанию захватчиков.

Есть и другие виды вакцин, например, содержащие убитый (инактивированный) вирус – китайский SinoVac, российский CoronaVac и др., но по ним очень мало данных и исследований, поэтому мы их не рассматриваем.

Какие вакцины лучше?

Эффективность одной дозы вакцины (AstraZeneka или Pfizer-BioNTech) по предотвращению развития COVID-19 составляет: против штамма альфа – 51,1%; против штамма дельта – 33,5%.

Эффективность двух доз вакцины Pfizer-BioNTech: против штамма альфа – 93,4%; против штамма дельта – 87,9%.

Эффективность 2 доз вакцины AstraZeneka: против штамма альфа – 66,1%; против штамма дельта – 59,8%.

Понятно, почему стоит делать две дозы вакцин, тогда как одной может быть недостаточно?

По «Спутник V» тоже есть хорошие цифры.

Исследование по российской вакцине, опубликованное в международном авторитетном медицинском журнале The Lancet, сообщает об эффективности: после первой дозы – 73,1%; после второй дозы – 91,6%.

Также в начале июля вышла статья в авторитетном журнале Nature, которая также подтвердила эффективность и безопасность «Спутник V».

Отметим и тот факт, что недоверие народа к российской вакцине подогревалось пока еще непризнанием ВОЗ и Евросоюзом вакцины «Спутник V». Но, по-видимому, и эта проблема будет решена, ибо на днях Евросоюз предложил РФ взаимное признание сертификатов о вакцинации.

Многие из нас издавна не доверяют российской медицине, препаратам, вакцинам, да вообще политике и государству в целом. Но касательно «Спутник V» все же весы склоняются в сторону доверия. Ведь сколько стран закупили российскую вакцину, в том числе и Турция, и ни одна из них до сих пор не пожаловалась, не обнаружила никаких проблем, вызванных российской вакциной. Более того, некоторые страны даже хвалят ее. Значит, доверять скорее можно, чем нельзя.

Заразны ли привитые и можно ли заболеть «короной» от прививки?

Все имеющиеся вакцины от коронавируса – неживые. В них нет живого целого вируса, который мог бы вызвать болезнь даже в легкой степени. Они содержат только малую часть вируса или приводят к ее выработке – обычно это один шиповидный S-белок. Он не может вызвать болезнь, но используется вирусом для захвата наших клеток. Иммунитету достаточно научиться бороться с этим шипом на поверхности вируса, чтобы SARS-СoV-2 в большинстве случаев не смог проникнуть в клетки.

Побочные эффекты вакцин вроде сильной усталости или повышения температуры после введения вакцины возникают из-за того, что иммунитет принимает малую неопасную часть вируса за цельный и опасный вирус, включая «системы реагирования» организма на вторжение.

Обратная сторона прививок: побочные эффекты и осложнения

Легкая побочка – это симптомы, которые часто встречаются и быстро исчезают, как правило, при любой вакцинации, хоть от детских инфекций, хоть от «короны». Это не опасно.

Боль в месте инъекции, температура, слабость, головная и мышечная боль, симптомы ОРВИ могут развиться в ответ на любую прививку, это ожидаемая реакция. Она не страшна.

Серьезные побочные эффекты и осложнения – это гораздо более редкие и серьезные состояния, развивающиеся в ответ на вакцинацию.

После любой прививки рекомендуется не уходить сразу, а хотя бы полчаса посидеть возле медкабинета. Все это неспроста – в редких случаях может возникнуть сильная аллергическая реакция на прививку, и тогда потребуется немедленное введение адреналина, именно поэтому не стоит торопиться покидать медучреждение.

Также к серьезным последствиям прививок относятся тромбозы, вокруг которых было поднято много шума в сети. О них поговорим подробнее.

Тромбоз – проблема векторных вакцин?

Кратко: векторные вакцины AstraZeneca и J&J вызвали большой резонанс в медицинской среде. Управление по надзору за качеством продуктов и лекарств США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины J&J, компания Emergent BioSolutions прекратила производство вакцины на своем заводе. Ряд стран отказались использовать AstraZeneca, Франция и Германия ввели возрастные ограничения на ее применение, европейский регулятор ЕМА рекомендовал включить риск образования тромбов в перечень «очень редких побочных эффектов вакцинации».

Что произошло? Во-первых, выявлено 222 случая тромбозов на 34 млн прививок AstraZeneca в Великобритании и 30 других странах. Во-вторых, из около 7 млн человек, привитых J&J в США, тромбоз обнаружен у 6 человек. В-третьих, большинство случаев тромбоза были у женщин в возрасте до 60 лет и возникали в течение 2-х недель после вакцинации.

Несмотря на то, что акцент делается именно на векторных вакцинах, виноваты не они одни. Согласно исследованиям ученых из Оксфорда, число случаев тромбоза сосудов головного мозга:

– после вакцинации AstraZeneca – 5 на миллион;

– после Pfizer – 4 на миллион;

– в результате COVID-19 – 42,8 случая на миллион;

– тромбоз воротной вены после COVID-19 – 392,3 на миллион.

Мы ясно видим, что вероятность тромбоза от самой болезни в десятки и сотни раз выше, чем от редких осложнений вакцин. Более того, исследования ведутся до сих пор, и нельзя однозначно сказать, что эти осложнения именно из-за вакцин – не исключено, например, что пострадавшие привитые были до прививки уже инфицированы коронавирусом и тромбоз являлся осложнением болезни, а не вакцины.

Можно ли предупредить тромбоз перед вакцинацией?

Немецкие ученые выдвинули гипотезу о том, что причиной вакциноиндуцированной тромбоцитопении с тромбозом (VITT, научное название тромбозов после вакцин) может быть присоединение вектора к тромбоцитам, и этот комплекс впоследствии «съедается» макрофагами. И при появлении в кровотоке комплексов аденовирус+тромбоцит иммунитет вырабатывал антитела против тромбоцитов – и тромбообразование резко возрастало.

Опыты проводили «в пробирке» на культурах человеческих кровяных клеток и на мышах.

Грызунам вводили AstraZeneca в мышцу и в кровеносные сосуды. VITT появлялся у животных только во втором случае.

«Потенциальной превентивной мерой с векторными вакцинами может быть внутримышечное их введение с предварительной аспирацией (отсосом) жидкости после введения иглы», – пишут авторы.

Т.е. когда игла введена, нужно слегка отвести назад поршень шприца и посмотреть, не поступает ли в него кровь.

При этом медики отмечают, что у многих вакцина попадает в сосуды – и никакой VITT у них нет.

Ученые подчеркивают, что это лишь гипотеза.

Также известно, что VITT после первой дозы векторной вакцины более распространена, чем после второй, что подразумевает какой-то другой (дополнительный?) фактор.

И мы с вами уже знаем, что такое осложнение наблюдается не только у векторных, но и у других вакцин.

Но если вам станет от этого легче, вы тоже можете попросить медсестру перед введением прививки проверить, не попала ли игла в кровеносный сосуд.

Хочу привиться, но боюсь тромбоза, как быть?

До прививки нельзя принимать гепарин, равно как и лечить им возникшие в результате прививки тромбозы. Потому что антитела при VITT работают не только против тромбоцитов, но и против гепарина.

Симптомы, которые должны насторожить:

– одышка;

– боли в груди;

– жжение или боли в ногах;

– интенсивная боль в области живота;

– симптомы неврологического характера (необычные сильные постоянные головные боли, помутнение зрения, панические атаки или эпилептические припадки);

– необычные синяки на коже или обнаружение точек неизвестного происхождения вне места укола.

При подозрении на серьезные побочные эффекты необходимо вызвать врача.

Не лечитесь самостоятельно! Нельзя самовольно принимать ни антикоагулянты, ни аспирин, ни что-либо еще, так как это может усугубить состояние.

Противопоказания к вакцинации:

– если раньше были тяжелые аллергические реакции на прививку против COVID-19;

– если вы больны COVID-19;

– есть другие острые заболевания или обострение хронических. Но когда обострение будет побеждено и пройдет какое-то время (2-4 недели обычно), то прививку делать можно и нужно под контролем лечащего врача. Не забываем, что люди с хроническими заболеваниями – это группа риска, которую нужно защитить в первую очередь;

– возраст до 18 лет (пока что, так как нет данных по детям. Но, вероятно, это вопрос времени).

Беременные и кормящие грудью женщины находятся в отдельной группе по требованиям к вакцинации.

В России с 25.06.2021 беременность не является противопоказанием к вакцинации. А уж в развитых странах она изначально была в числе состояний, при которых вакцинация рекомендована, поскольку беременные входят в группу риска по COVID-19.

Кормление грудью, к сожалению, до сих пор в списке противопоказаний. Но это опять-таки лишь в РФ. И это тоже вопрос времени.

В цивилизованном мире кормящих прививают, большой плюс этого в том, что защитные антитела передаются и ребенку с грудным молоком.

Итак, сравним: вакцинация vs«просто переболеть».

1. Тяжесть болезни. Нет гарантии, что вы переболеете легко и без осложнений. Да, после прививки тоже можно заболеть – но в легкой форме. И от прививок могут быть осложнения, но их процент минимален. Вероятнее подхватить болезнь и получить ее осложнения, чем заработать осложнения прививок.

2. Восстановительный период. Даже после легкой формы болезни восстановление порой очень долгое. Мы как-то приводили истории переболевших: вкусы и запахи у многих не восстанавливались месяцами, надолго оставались психические отклонения и другие нарушения. Постковидный синдром – это вам не шутки. В отличие от вакцинации, после которой побочки обычно проходят за 3-5 дней.

3. Длительность защиты. У переболевших иммунитет нестойкий и снижается со временем. После двойной вакцинации уровень защиты более крепкий. Самая надежная защита – это переболел+привился.

4. Перекрестный иммунитет и защита от других штаммов. При вакцинации этот пункт доказан, хотя и с разной степенью защиты. Для переболевших таких плюшек нет.

5. Стоп мутациям. Вакцинация препятствует процессам изменения вируса. Рост же заболеваемости, наоборот, способствует появлению мутантов.

6. Стоп аутоагрессии. При болезни вырабатываются антитела против собственной ткани легких. При вакцинации такого не происходит.

7. Безопасность близких. Больной может заразить группы риска из числа окружающих, которые потом заболеют тяжело. Коварство ковида в том, что зачастую болезнь протекает бессимптомно, но при этом продолжается заражение близких. В то же время от прививки заразиться невозможно.

Как сделать правильный выбор?

Есть группа людей, которые в силу профессии имеют тесный контакт с другими людьми. У таких работников высокий риск заразиться ковидом, и им предпочтительнее вакцинироваться.

Есть те, кто работает удаленно, постоянно дома, гуляет до ближайшего парка и обратно, не вращается в тесном кругу людей и может позволить себе изоляцию на момент пандемии. Такие люди могут не прививаться, но при этом, конечно, соблюдать меры предосторожности, изоляцию, дистанцию, маски, мытье рук и т.д.

Есть те, кого заставляют прививаться на работе. И работодателей можно понять. Пандемия сильно ударила по всем слоям населения, привела к кризису, развалила бизнес. Естественно, что работодатели не хотят терять деньги, работников, выплачивать им больничные, отгулы и т.д. Естественно, им выгоднее, чтоб все работали и никто не болел. Тем более что это можно сделать бесплатно. Хотя есть и такие владельцы бизнеса, которые сами закупают вакцины и прививают персонал.

У каждого есть своя голова на плечах, каждому дана свобода выбора. Мы лишь просим вас хорошенько взвешивать все «за» и «против». Иногда ваш выбор может оказать влияние и даже решить судьбу близких вам людей. Изучайте проверенную информацию, доверяйте лишь надежным источникам. И не болейте!