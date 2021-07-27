Интерес к приобретению элитного жилья в Москве только растет, говорится в аналитической заметке агентства недвижимости Savills, детали которой опубликовала «Лента.ру».

За первые шесть месяцев 2021 года неизвестные потратили на дорогие квартиры в российской столице 94 миллиарда рублей (около $1,3 млрд). Их стоимость начинается от $1 млн (около 74 млн рублей). С начала года с подобными объектами прошло 685 сделок – это на 64% больше показателей первого полугодия 2020 года, а также на 16% больше, чем в 2019 году.

По словам аналитиков, спрос на элитное жилье в новостройках за последний год вырос вдвое. За первые шесть месяцев текущего года в Москве было куплено такой недвижимости на 57 млрд рублей (около $770 млн).

В среднем один квадратный метр элитного жилья в российской столице стоит 920 тыс. рублей (более $12 тыс.) на первичном рынке и 763 тыс. рублей (более $10 тыс.) на вторичном. В течение последнего года стоимость жилья в новостройках выросла на 16,5%, на готовое жилье – на 12%. Средняя стоимость проданной элитной квартиры на первичном и вторичном рынке превышает 130 млн рублей (около $1,75 млн) и 147 млн рублей (почти $2 млн) соответственно.

При этом, по оценкам ЮНИСЕФ, более девяти миллионам россиян не хватает еды или же они получают недостаточное питание, писалранее TRT на русском. Согласно официальным данным за 2018-2020 годы, острую нехватку еды в России испытывают около 400 тыс. человек. Эти люди находятся на грани голода, из-за нехватки денег они вынуждены ограничивать количество потребляемых продуктов и пропускать приемы пищи.