Средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек в России во втором квартале 2021 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 21% – до 89 тысяч рублей, говорится в данных Росстата, на которые ссылаются РИА «Новости».

На вторичном рынке жилья средняя цена «квадрата» достигла 70,8 тысячи рублей, что на 14% больше, чем во втором квартале 2020 года (61,9 тысячи рублей). За последние полгода цена квадратного метра в российских новостройках выросла на 12,7%, а на вторичном рынке – на 6%.

Самые дешевые новостройки в России по итогам второго квартала 2021 года можно приобрести в Кабардино-Балкарии и Дагестане – средняя цена квадратного метра там составляет 31,6 тысячи и 34,5 тысячи рублей соответственно.

Также к регионам с самыми дешевыми квартирами на первичном рынке относятся Северная Осетия-Алания (40,8 тысячи рублей), Калмыкия (41,4 тысячи), Оренбургская область (42,2 тысячи), Ингушетия (42,3 тысячи), Карачаево-Черкесия (42,5 тысячи рублей).

Самые дорогие новостройки – в Москве (277,4 тысячи рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурге (166,2 тысячи), Московской области (122,3 тысячи), Ленинградской области (109,6 тысячи), Приморском крае (116,9 тысячи), Сахалинской области (110,7 тысячи), Хабаровском крае (105,7 тысячи), Ямало-Ненецком автономном округе (105,5 тысячи) и Якутии (103,2 тысячи рублей).

Самые дорогие новостройки – в Москве (277,4 тысячи рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурге (166,2 тысячи), Московской области (122,3 тысячи), Ленинградской области (109,6 тысячи), Приморском крае (116,9 тысячи), Сахалинской области (110,7 тысячи), Хабаровском крае (105,7 тысячи), Ямало-Ненецком автономном округе (105,5 тысячи) и Якутии (103,2 тысячи рублей). В первые шесть месяцев 2021 года на элитное жилье в Москве было потрачено 94 миллиарда рублей (около $1,3 млрд), писал ранее TRT на русском.

За январь-июнь текущего года было заключено 685 сделок по продаже недвижимости стоимостью от $1 млн (около 74 млн рублей). В среднем один квадратный метр элитного жилья в российской столице стоит 920 тыс. рублей (более $12 тыс.) на первичном рынке и 763 тыс. рублей (более $10 тыс.) на вторичном.