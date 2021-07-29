О том, что второй иностранный язык в российских школах станет необязательным уже в новом учебном году, заявил в июле министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Эксперимент с ним в целом по стране показал свою несостоятельность, поскольку в школах не хватало учителей, часов, мотивации, зато он добавлял всем участникам учебного процесса стресса и неэффективную нагрузку. А годом ранее Минпросвещения отменило обязательный ЕГЭ по иностранному. Дети, естественно, обрадовались, родители выдохнули, а вот учителя и эксперты погрузились в пучину грустных мыслей. Тот же английский в школах учат миллионы детей по всей России, но вот кто из них говорит на нем свободно?

«Золотые единороги»

«Люди, которые выучили английский в школе, настолько же редки, как золотые единороги», – невесело шутит совладелец довольно крупной сети языковых школ Марина Афанасенко и отмечает, что в некоторой степени виноваты преподаватели, которые в жизни не пользовались английским вне классной комнаты и не умеют или не хотят замотивировать учеников.

Эксперты констатируют: обычная школа действительно сегодня устроена так, что надеяться на нее в плане обучения иностранному языку не стоит. Не спасают ситуацию даже школы с «углубленным изучением языка». В качестве доказательства этой мысли можно привести цифры: максимум среднего бала за ЕГЭ был в 2013 году – 72, и тот же английский не входит в пятерку популярных ЕГЭ по выбору, несмотря на важность его знания в современном мире.

Также можно сослаться на отзывы родителей. По данным опросов Общероссийского народного фронта (ОНФ), родители российских школьников больше всего недовольны качеством преподавания именно иностранного языка. 19% считают, что их ребенка обучают этому предмету плохо, 38% хотят, чтобы он преподавался лучше. Большое число родителей мечтают, чтобы после окончания школы их ребенок знал английский, без которого «сейчас никуда».

Однако в современной российской школе даже к первому иностранному все чаще проявляется отношение как к «хобби», говорят рядовые учителя. И именно об этом свидетельствуют все принятые в последнее время нововведения относительно него. Вполне возможно, что не просто так даже высокопоставленные спикеры «проговариваются», мол, не за горами то время, когда все мы будем «ходить с карманными переводчиками и коммуникация на любом языке станет доступной абсолютно всем».

Ряд экспертов из-за подобных высказываний деградационных идей на широкой публике допускают, что такое отношение к тому же английскому в школах формируется властью в России специально. Ведь чем меньше человек знает, тем легче он управляем. И если молодежь не будет говорить на чужом языке, то она и не подумает разъехаться за границу.

Отдельный вопрос

Интересную деталь еще два года назад отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин: «По сравнению с советскими временами в школе очень сильно изменился учебный план. Русский язык, литература, история, география сокращены от 15% до 1,5 раза. Единственный предмет, который увеличился более чем вдвое, – иностранный язык. Его теперь изучают со второго класса. Правда, насколько дети стали его лучше знать – отдельный вопрос».

По мнению преподавателей иностранных языков, для качественного изучения их предмета детьми недостаточно того количество часов, которые есть сегодня. Однако эксперты замечают: в школах других стран иностранному языку уделяют ровно столько же времени, что и в России, но при этом конечные результаты там совсем другие. Для сравнения: в школах Швеции и Финляндии изучение английского начинается в третьем классе (с 10 лет) – на год позже, чем у нас. Но это совершенно не мешает им занимать ведущие позиции в рейтинге англоговорящих стран.

«Независимая газета» пошла дальше и посчитала: в России иностранный язык дается дважды в неделю, девять месяцев в году и 10 лет, что составляет 720 академических часов. По подсчету Cambridge English Language Assessment, за 700–800 часов реально достичь продвинутого уровня знания языка С1 по международной шкале CEFR (Общеевропейские компетенции владения языком). При этом российские дети на чужом языке после окончания школы все равно не говорят, если, конечно, не учат его целенаправленно и дополнительно.

Ленятся все

Для объяснения (хотя здесь больше подходит слово «оправдания») такой ситуации часто используются версии о том, что «хорошие пособия международных издательств не пропускаются Министерством образования» и что «в школах дают слишком много грамматики». С этими утверждениями категорически не согласны репетиторы, у которых получается дать знания ученикам. Во-первых, одним учебником в современном мире обойтись практически невозможно, просто нужно согласовывать свою работу по ним, в том числе учитывая онлайн-переводчики, которыми перегруженные школой дети «сокращают время».

Во-вторых, грамматика – не зло: она расширяет кругозор. Только вот доносить ее нужно так, чтобы ученик понял, заинтересовался и захотел самостоятельно составлять словесные конструкции, а не просто зубрил определенные правила для оценки.

Действительно, большая часть школьной программы сегодня основана на зубрежке. И это не самый эффективный способ усвоения информации. Было бы здорово, если бы школа помогала отличать качественные материалы от посредственных и тренировала навыки быстрого поиска нужной информации.

Кроме того, нынешняя система изучения иностранного языка заточена на выискивание ошибок, говорят эксперты, отмечая, что это очень печальная практика, исторически сложившаяся в нашей стране. Проблема ведь не в самих ошибках, которые, конечно, надо разбирать и исправлять, а в отношении к ним как учителей, так и учеников.

Одна из популярных школ по изучению английского также подчеркивает: программа для 10-11 класса включает в себя отработку диалогов, где на каждого участника отводится до... 6-7 реплик. И это после восьми лет систематического обучения иностранному.

Другая беда российских школ заключается в том, что чем лучше ребенок знает английский, тем менее интересно ему будет заниматься им в школе, поскольку учитель часто ориентируется на слабое звено в классе. Или же наоборот: он занимается только с несколькими сильными учениками, а остальные отбывают на уроке повинность.

В целом эксперты говорят: «Очень хочется, чтобы ситуация изменилась к лучшему и школы начали внедрять те эффективные и современные методики, которыми уже давно пользуются частные преподаватели». Однако остается открытым вопрос: почему они не доходят до школы. Потому что это выгодно самим репетиторам или же все-таки у власти есть свой план, в некоторой степени напоминающий методы Северной Кореи?