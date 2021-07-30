ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Подполковник российской полиции признался в убийстве школьницы
В Самарской области сотрудник МВД сбил 15-летнюю девушку на машине, а затем убил, чтобы скрыть факт аварии
Подполковник российской полиции признался в убийстве школьницы
Подполковник российской полиции признался в убийстве школьницы / Others
30 июля 2021 г.

В Самарской области задержан подполковник полиции, убивший 15-летнюю девушку в поселке Петра Дубрава, сообщает ТАСС.

Вечером 29 июля в поселке было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ, подозреваемым оказался подполковник полиции, который был задержан.

По версии следствия, подозреваемый сбил вышедшую на пробежку школьницу 2006 года рождения на автомобиле, а потом зарезал ее, пытаясь скрыть факт ДТП. В пятницу подозреваемый был уволен из полиции.

В конце мая в Новосибирской области инспектор ДПС «непроизвольно» застрелил при попытке задержания 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева, писалTRT на русском. Освобождение инспектора из-под стражи вызвало общественный и международный резонанс.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us