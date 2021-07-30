В Самарской области задержан подполковник полиции, убивший 15-летнюю девушку в поселке Петра Дубрава, сообщает ТАСС.

Вечером 29 июля в поселке было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ, подозреваемым оказался подполковник полиции, который был задержан.

По версии следствия, подозреваемый сбил вышедшую на пробежку школьницу 2006 года рождения на автомобиле, а потом зарезал ее, пытаясь скрыть факт ДТП. В пятницу подозреваемый был уволен из полиции.

В конце мая в Новосибирской области инспектор ДПС «непроизвольно» застрелил при попытке задержания 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева, писалTRT на русском. Освобождение инспектора из-под стражи вызвало общественный и международный резонанс.