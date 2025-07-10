В ночь на 10 июля российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Обстрел продолжался десять часов. По словам мэра Виталия Кличко, под ударами оказались пять районов украинской столицы.

В Шевченковском районе обломки сбитых целей повредили верхние этажи жилых домов и вызвали пожары. В Дарницком загорелись гаражи и автозаправка. В Соломенском — кровля нежилого здания. В Подольском районе была почти полностью разрушена поликлиника. В Голосеевском фрагменты дрона попали в грузовик.

По данным Кличко, в результате атаки погибли два человека. Еще 16 получили ранения, десять из них госпитализированы. Город охватил густой дым, власти призвали жителей закрыть окна после возвращения из укрытий.

Атака затронула и Киевскую область. По данным областной военной администрации, повреждены дома, хозяйственные постройки, зафиксированы пожары в четырех районах. В Обуховском районе ранен мужчина, он госпитализирован.

За сутки до этого Украина заявила о запуске Россией 728 дронов — максимальном числе с начала войны. До этого крупнейший налет был 4 июля — 539 дронов и 11 ракет. Ранее, 29 июня, сообщалось о 537 воздушных целях.

По данным источников New York Times, президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что украинская оборона может не выдержать давления.

Ранее США приостановили поставки оружия Украине из-за ревизии запасов Пентагоном. После массированных ударов Трамп распорядился возобновить помощь и заявил о возможной передаче Украине еще одной системы ПВО Patriot.

«По ним сильно бьют, очень сильно. Так что мы посмотрим на этот вопрос», — заявил он.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.