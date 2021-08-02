Два крупных российских города – Санкт-Петербург и Архангельск – могут оказаться под водой уже в XXII веке, заявил в беседе с Ura.news директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин. Всему виной глобальное потепление и подъем уровня Мирового океана.

«Проблема подъема Мирового океана – это проблема XXII века. По худшим оценкам, подъем может быть три-пять метров. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?» – задается вопросом климатолог.

Между тем научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов считает, что проблемы можно решить, если предпринять усилия по сокращению выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением.

Карнаухов добавил, что в двух регионах России наводнения уже стали частыми явлениями – на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. По словам эксперта, на юге России и Кавказе море дает много осадков, также влияет расположение гор. На Дальнем Востоке же произошло смещение муссонных дождей.

В 2018 году завкафедрой океанологии географического факультета МГУ Сергей Добролюбов заявил, что Санкт-Петербург, полуостров Ямал, Северная Германия и Голландия, дельты Нила и Ганга находятся под угрозой затопления уже в XXI веке. Также, по его словам, если Мировой океан «подрастет» на полтора метра, затопит практически весь Бангладеш (пострадают, по примерным подсчетам, 17 млн человек). В зону особого риска попадут Флорида и Мальдивы.

В 2015 году правительство Таиланда опубликовало отчет, в котором заключило, что Бангкок окажется под водой в течение следующих 15 лет. Похоже, прогноз близок к реальности как никогда – сейчас город находится всего в 1,5 м над уровнем моря. На столицу «давят» свыше 700 20-этажных зданий и 4000 зданий с 8-20 этажами.

По мнению ученых, потоп грозит также Нью-Йорку, Лондону, Сиднею и Стамбулу.