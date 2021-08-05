Семь стран Запада потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

Соответствующее совместное заявление, приуроченное к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, в Совете безопасности Организации объединенных наций распространили Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия, Эстония и Албания.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинских территорий – Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – говорится в документе.

Эти государства выразили сожаление в связи с тем, что Россия «продолжает нарушать территориальную целостность Грузии», осудили «незаконное военное присутствие» РФ, осуществление ею контроля над Абхазией и Южной Осетией, а также ее шаги по «аннексии этих грузинских регионов».

«Действия России явно нарушают международное право», – подчеркивается в заявлении.

Они также призвали немедленно предоставить беспрепятственный доступ в Абхазию и Южную Осетию управлению Верховного комиссара по правам человека и другим международным и региональным правозащитным организациям, а также подчеркнули необходимость мирного урегулирования российско-грузинского конфликта на основе международного права, включая Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал данное заявление, назвав выступление западных коллег «фантомными болями», а независимость Абхазии и Южной Осетии – «реальностью, которую нельзя игнорировать».

Тбилиси и Москва разорвали дипломатические отношения после того, как РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии, входящих в соответствии с международным правом в состав Грузии. Стоящие в них у власти пророссийские сепаратисты заявили о независимости в ходе военного конфликта в начале 90-х, но тогда она не была признана ни одним государством.

После событий в 2008 году, названных в России «пятидневной войной», Абхазию и Южную Осетию признали РФ, Венесуэла, Науру, Никарагуа и режим Асада в Дамаске.