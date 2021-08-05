В течение последнего месяца российские компании атакует один из мощнейших ботнетов в интернете, пишет «Коммерсант» со ссылкой на провайдера сервисов по защите сетей от DDoS-атак StormWall.

Ботнет – это сеть из зараженных устройств, которую используют для проведения DDoS-атак. Она направляет множество запросов на сервер, с которыми система не может справиться, в результате чего пользователи не могут попасть на сайт. Подобные атаки затрагивают не только жертву, но и ее провайдеров, что может вызвать проблемы с интернет-доступом у сотен тысяч пользователей и онлайн-ресурсов.

Главными жертвами атаки стали компании, представляющие игровую индустрию. По данным провайдера, в состав имеющего испанское происхождение ботнета входят 49 тысяч устройств, использующиеся для проведения направленных DDoS-атак. Мощность атак достигает двух терабит в секунду, что, как и размер ботнета, можно считать рекордом.

В специализирующейся на изучении и создании комплексных мер противодействия DDoS-атакам компании Qrator Labs обратили внимание на ботнет в конце 2020 года, сказал генеральный директор компании Александр Лямин. Взять в аренду такой ботнет можно за $2,5 тыс. за два дня, указали в компании.

У нового ботнета есть несколько сайтов, предоставляющих услуги DDoS в аренду, тариф на организацию атак скоростью в несколько терабит в секунду составляет около $100 в час, сказал Лямин. Атаки, совершаемые с его помощью, встречаются каждый месяц и игровой индустрией не ограничиваются, а опасны они тем, что не все операторы даже федерального уровня в состоянии противостоять нападениям такой мощности.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что атаки на игровые компании могут происходить из-за высокой конкуренции в этой сфере. Сегмент игр в последнее время переживает очередной финансовый бум за счет увеличения аудитории, ведь в пандемию люди стали уделять больше времени развлечениям. При этом аудитория максимально нелояльна к любым техническим неисправностям на игровых серверах, а подобные атаки – один из самых простых и дешевых методов нечестной конкуренции в игровой сфере.