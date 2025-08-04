Индия продолжает закупать российскую нефть, тем самым финансируя войну в Украине. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, президент США Дональд Трамп «очень четко заявил, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России».

Миллер добавил, что Индия почти догнала Китай по объемам закупок.

«Люди были бы шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в покупке российской нефти. Это поразительный факт. Индия позиционирует себя как одного из наших самых близких друзей в мире, но они не принимают нашу продукцию. Они вводят для нас огромные пошлины», — подчеркнул он.

Конец июля ознаменовался для Индии резкой критикой со стороны Дональда Трампа. Он обвинил Нью-Дели в торговом дисбалансе и продолжении закупок российских энергоносителей и оружия. Президент США пригрозил Индии пошлинами и «штрафом».