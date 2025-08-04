ПОЛИТИКА
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Вашингтон ставит Индию перед выбором
Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что закупки российской нефти фактически делают Индию спонсором войны в Украине
Вашингтон ставит Индию перед выбором
Дональд Трамп и Нарендра Моди / Reuters
4 августа 2025 г.

Индия продолжает закупать российскую нефть, тем самым финансируя войну в Украине. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, президент США Дональд Трамп «очень четко заявил, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России».

Миллер добавил, что Индия почти догнала Китай по объемам закупок.

«Люди были бы шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в покупке российской нефти. Это поразительный факт. Индия позиционирует себя как одного из наших самых близких друзей в мире, но они не принимают нашу продукцию. Они вводят для нас огромные пошлины», — подчеркнул он.

Конец июля ознаменовался для Индии резкой критикой со стороны Дональда Трампа. Он обвинил Нью-Дели в торговом дисбалансе и продолжении закупок российских энергоносителей и оружия. Президент США пригрозил Индии пошлинами и «штрафом».

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Индийская сторона заявила, что приняла заявление Трампа к сведению. При этом власти выразили надежду на заключение торгового соглашения с США.

1 августа Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на ряд индийских товаров. Позднее Трамп заявил, что слышал о возможном отказе Индии от российской нефти. Ранее агентство Reuters сообщало, что некоторые индийские НПЗ уже начали отказываться от ее закупок. Также сообщалось о задержках танкеров с российской нефтью для Индии.

Однако индийские агентства ANI и NDTV сообщили, что поставки продолжаются.

Издание Financial Times со ссылкой на источники в правительстве Индии писало, что в Нью-Дели были ошеломлены заявлениями Трампа. Там рассчитывают, что в конце августа в Индию прибудет американская делегация для переговоров по торговым вопросам.

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