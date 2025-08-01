Правительство Индии уведомило США, что не заинтересовано в приобретении истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники издания отметили, что Нью-Дели вряд ли будет закупать у США дополнительную военную технику, несмотря на соответствующее требование президента Дональда Трампа. Вместо этого власти Индии рассчитывают на развитие партнерства с Вашингтоном в сфере совместных разработок и локализованного производства вооружений.
Во время февральского визита премьер-министра Нарендры Моди в Белый дом Дональд Трамп пообещал увеличить экспорт американского оружия в Индию «на многие миллиарды долларов». Он также заявил, что США «прокладывают путь» к поставкам Нью-Дели истребителей F-35.
Многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 производятся компанией Lockheed Martin. Они разработаны в трех версиях: F-35A — для ВВС США, F-35B — с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты США и ВМС Великобритании, и F-35C — палубный вариант для ВМС США.
Информация об отказе Индии появилась на фоне ужесточения риторики Трампа в адрес Нью-Дели. Американский президент пригрозил ввести 25-процентные пошлины и «штрафные меры» за закупку Индией российской военной техники и энергоносителей.
Трамп также пожаловался на высокие тарифы и «самые неприятные торговые барьеры», которые, по его словам, мешают развитию отношений между странами.
По данным Bloomberg, власти Индии были «шокированы и разочарованы» заявлениями президента США. Министр торговли Пиюш Гойял, который ранее выражал уверенность в скором заключении торгового соглашения с Вашингтоном, сообщил, что правительство проводит консультации с экспортерами для оценки последствий возможных пошлин.
В июне журнал National Interest сообщал, что в качестве альтернативы F-35 Индия рассматривает возможность закупки российских истребителей пятого поколения Су-57.