Эпоха дешевого природного газа закончилась, поскольку спрос сильно превысил предложение, а мировые цены на голубое топливо взлетели, пишет Bloomberg.

Как указывает агентство, в течение последнего десятилетия на рынке было изобилие недорогого природного газа. Но за последний год цены на газ в Европе выросли более чем на 1000%. Спрос на топливо тоже увеличивается – с 2009 по 2020 год потребление выросло на 30%. Нынешний рост цен на газ вызван как перебоями с поставками из-за пандемии COVID-19, так и восстановлением мировой экономики.

Многие страны предпочитают газ как более чистое горючее топливо, ведь метан при сгорании выделяет меньше углекислого газа, чем уголь. Кроме того, на подорожание газа влияет отсутствие инвестиций в добычу и сферу поставок топлива.

«Вне зависимости от того, что вы думаете по этому поводу, газ продолжит быть переходным к чистой энергии топливом в течение следующих десятилетий. Главные экономики мира намерены снизить показатели выбросов углерода. Его стоимость не снизится в ближайшее время и станет еще выше в долгосрочной перспективе», – заявил агентству главный исполнительный директор аналитическо-консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Уифер.

По данным Международного энергетического агентства, к 2024 году спрос вырастет на 7% по сравнению с уровнями, существовавшими до наступления пандемии COVID-19. В дальнейшем ожидается, что спрос на сжиженный природный газ будет ежегодно расти на 3,4% до 2035 года.

Рост оптовых цен на природный газ приведет к его подорожанию для рядовых потребителей. Также увеличатся затраты на производство электроэнергии. Больше других пострадают бедные страны, такие как Пакистан и Бангладеш, полностью перестроившие свою энергетическую политику в расчете на низкие цены на газ в течение длительного времени.